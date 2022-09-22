«Синара-Девелопмент» провела выездное занятие для учащихся строительного класса Екатеринбурга

Фото предоставлено пресс-центром Группы Синара

Строительную площадку в уральской столице, где возводятся объекты будущего кампуса УрФУ и Дворец водных видов спорта, посетили учащиеся специализированного класса. Для школьников гимназии №2 специалисты компании «Синара-Девелопмент» провели уже третье выездное занятие.

- Компания «Синара-Девелопмент» очень активно сотрудничает и со строительным факультетом, и специализированным классом. Студенты проходят у нас практику, для школьников мы проводим ознакомительные выезды на стройку, которые помогут им вникнуть в специфику работы и сориентироваться в выборе будущей профессии. Мы не только рассказываем ребятам, как возводятся технически сложные объекты, мы их показываем на разных стадиях строительства, а это довольно интересный и увлекательный процесс, - отменил генеральный директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев.

Фото предоставлено пресс-центром Группы Синара

В познавательный маршрут вошли общественный центр, комплекс современных общежитий, Дворец водных видов спорта и тренировочное поле с искусственным покрытием. Оно предназначено для занятий по игровым видам спорта и легкой атлетике. В северном секторе размещена зона для прыжков в длину с прыжковой ямой и дорожками для разбега. Южный сектор оборудован для прыжков в высоту. Для удобства зрителей установлено большое информационное табло. В непосредственной близости возведены инфраструктурные помещения: раздевалки спортсменов, душевые, тренерская, кафе.

При осмотре поля руководитель проекта компании «Синара-Девелопмент» Михаил Уваров обратил внимание школьников на технологию, которая используется при укладке покрытия.

- Когда укладывается искусственная трава, дополнительно просыпается пятисантиметровый слой резиновой крошки, а потом этот ворс расчесывается. Соответственно ворс уменьшается до 2 сантиметров, а трава не наклоняется. Это как раз то идеальное покрытие, когда на поле играются регби или футбол. Причем наше поле подходит даже для такой разновидности, как регби-7, - сказал М. Уваров.

Фото предоставлено пресс-центром Группы Синара

В целом строительная готовность комплекса объектов в районе Новокольцовский уже превышает 70% - ведутся чистовые отделочные работы, пуско-наладка сложного технологического оборудования. В сентябре на всех объектах будет запущено отопление по постоянной схеме. В конце 2022 года в эксплуатацию будут сданы два первых общежития, в марте-апреле 2023 года – все остальные объекты.

- Строительный комплекс Свердловской области находится на подъеме, ежегодно возводится около 2 млн квадратных метров жилья, много общественных, промышленных объектов, поэтому потребность в квалифицированных кадрах в этой сфере сегодня огромная, - отметил ректор УрФУ Виктор Кокшаров. - Ребята из строительного класса смогли увидеть этап зарождения нового студенческого центра в Екатеринбурге. Я надеюсь, что прошедшая экскурсия очень сильно смотивирует их на поступление в институт строительства и архитектуры УрФУ. Возможно, кто-то из этих школьников в будущем будет учиться в новом кампусе.

Ректор УрФУ добавил, что в районе Новокольцовский до 2026 года должен быть дополнительно обеспечен ввод еще 100 тыс. квадратных метров - в новых зданиях разместятся институт экономики и управления, институт радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ. Кроме того, туда переедет специализированный учебно-научный центр вуза.