Промышленным предприятиям Свердловской области разрешили покупать здания на льготных условиях

27 предприятий Свердловской области уже подтвердили необходимость в таком инструменте поддержки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В региональном оперативном штабе по по повышению устойчивости социальной сферы и экономики Свердловской области рассказали об одной из мер противодействия иностранным санкциям. Так снизить их давление должна промышленная ипотека. Постановление правительства РФ о ней было подписано 6 сентября.

- 27 предприятий Свердловской области уже подтвердили необходимость в таком инструменте поддержки, - рассказал и.о. министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин. - Промышленная ипотека это помощь нашим предприятиям за какой-то разумный кредит от 3 до 5% приобрести либо построить, либо реконструировать какие-то здания и сооружения.

В министерстве промышленности отмечают, что ранее Фонд развития промышленности финансировал предприятиям лишь покупку оборудования. Сейчас же деньги будут выделяться и на покупку недвижимости на льготных условиях.

- Можно заявиться на кредит, на покупку либо строительство, либо реконструкцию, либо капитальный ремонт, - добавил Игорь Зеленкин. - Есть ограничения определенные. Сумма кредита не более 500 миллионов рублей, кредит выдается на срок не более 7 лет. Предприятие должно быть резидентом Российской Федерации. Не должно быть задолженности по налогам, по заработной плате. Приобретаемая недвижимость берется в залог. Как только обязательства предприятия выполняет, залог снимается.

Также не менее 50% покупаемых с помощью промышленной ипотеки платежей должно быть использовано предприятием под свою целевую деятельность.

- Мы делаем это, чтобы не было каких-то отклонений, когда площади приобрели, а потом используют не под производство, - сказал Игорь Зеленкин. - Это очень серьезная мера поддержки. Думаю Свердловская область будет одной из передовых в этом вопросе.