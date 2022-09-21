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Общество21 сентября 2022 8:54

Промышленным предприятиям Свердловской области разрешили покупать здания на льготных условиях

Они смогут заявиться на промышленную ипотеку для расширения площадей, хотя раньше это можно было сделать лишь для покупки оборудования
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
27 предприятий Свердловской области уже подтвердили необходимость в таком инструменте поддержки

27 предприятий Свердловской области уже подтвердили необходимость в таком инструменте поддержки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В региональном оперативном штабе по по повышению устойчивости социальной сферы и экономики Свердловской области рассказали об одной из мер противодействия иностранным санкциям. Так снизить их давление должна промышленная ипотека. Постановление правительства РФ о ней было подписано 6 сентября.

- 27 предприятий Свердловской области уже подтвердили необходимость в таком инструменте поддержки, - рассказал и.о. министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин. - Промышленная ипотека это помощь нашим предприятиям за какой-то разумный кредит от 3 до 5% приобрести либо построить, либо реконструировать какие-то здания и сооружения.

В министерстве промышленности отмечают, что ранее Фонд развития промышленности финансировал предприятиям лишь покупку оборудования. Сейчас же деньги будут выделяться и на покупку недвижимости на льготных условиях.

- Можно заявиться на кредит, на покупку либо строительство, либо реконструкцию, либо капитальный ремонт, - добавил Игорь Зеленкин. - Есть ограничения определенные. Сумма кредита не более 500 миллионов рублей, кредит выдается на срок не более 7 лет. Предприятие должно быть резидентом Российской Федерации. Не должно быть задолженности по налогам, по заработной плате. Приобретаемая недвижимость берется в залог. Как только обязательства предприятия выполняет, залог снимается.

Также не менее 50% покупаемых с помощью промышленной ипотеки платежей должно быть использовано предприятием под свою целевую деятельность.

- Мы делаем это, чтобы не было каких-то отклонений, когда площади приобрели, а потом используют не под производство, - сказал Игорь Зеленкин. - Это очень серьезная мера поддержки. Думаю Свердловская область будет одной из передовых в этом вопросе.

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