«Фантастические твари и чертознаи»: откуда черпал идеи для сказов Павел Бажов

Обстановка родительского дома, где до 10 лет жил писатель Павел Петрович Бажов Фото: пресс-служба АО «Екатеринбурггаз»

Дом-музей Паши Бажова в Сысерти назван так не случайно. Здесь он жил до 10 лет.

Павел Петрович Бажов не вернулся обратно в родительский дом после учебы в Екатеринбурге и Перми. Но этот дом стал музеем уральского писателя и за 40 лет работы принял полмиллиона туристов.

Узнать больше об уральском писателе и побывать в бажовских местах решили и работники «Екатеринбурггаза».

Советник генерального директора ГК «ГАЗЭКС» Елена Неволина отметила, что познавательный тур для коллег приурочен ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

Перед домом-музеем на постаменте установлен памятник Павлу Петровичу Бажову. Отсюда экскурсовод и руководитель музея Анатолий Каптур провел по вотчине и истории семьи Бажова, а также рассказал о жизни местных горнозаводских крестьян 19 века.

Фото семьи. Маленький Павел Бажов с родителями. Фото: пресс-служба АО «Екатеринбурггаз»

КОКОВАНЯ

Усадьба семьи Бажовых за 200 лет, конечно, реконструировалась неоднократно. Здесь трижды был пожар. Но сохранились каменные плиты с вкраплением черных гранатов. Такими плитами мостили дворы почти все жители Сысерти. Это был доступный и дешевый материал.

Баня, встроенная в композицию дома-музея, тогда стояла в огороде. Так берегли дом от пожара. Сейчас образец бани показывает, чем пользовались хозяева. Стоит запах душистых лекарственных трав, которые вплетали в березовые веники. Так лечились эфирными маслами.

Отсутствие деревянной утвари указывало на то, что горнозаводские люди жили близ железоделательного завода. Кругом железные ведра, тазы, ковши. Баня была сакральным местом, где, по поверьям, водилась нечистая или волшебная сила.

О таких сущностях писал и Павел Бажов. Есть в его сказах герои, которые представляют заводское и местное население, есть фантастические твари и чертознаи. Чертознаями он называл старателей, добывающих ценные металлы, как правило, золото. К таким он отнес героя в «Серебряном копытце» Кокованю – крестного отца сиротки Даренки. А вот кто такой «Серебряное копытце»? Многие ошибочно называют оленя, а ведь это – козел с витыми рожками. Дело в том, что Бажов всегда привязывал сказы к местности. В Сысерти отродясь не водилось оленей. Видимо, невнимательно читали тексты художники, когда иллюстрировали сказ для детей и родителей.

Полуоткрытый двор дома Бажовых, как и многих местных жителей, построен в форме крепости. Строения идут вокруг большого мощеного двора. Связано это с погодными условиями местности и ленью. Да-да! Ленивый человек, по словам Анатолия Каптура, будет делать так, чтобы потом было меньше забот. Плиты на дворе не покрывались грязью в распутицу, а снег на крыше двора не надо было убирать.

Двор усадьбы Бажовых вымощен каменными плитами 200 лет назад. Фото: пресс-служба АО «Екатеринбурггаз»

РАБЁНОК

У семьи Бажовых была конюшня. Оказывается, конюшнями называли в Сысерти любое стойло для домашних животных. Стоят ясли с сеном. В таких яслях в древнем Израиле лежал младенец Иисус. Отсюда название яслей в современном мире стало ассоциироваться с детскими яслями. Если говорить о детских сказах Бажова, то из 56 написанных произведений лишь три посвящены детям. Это «Огневушка-поскакушка», «Голубая змейка» и «Серебряное копытце». Остальные – для взрослого чтива. Почему Бажов не хотел писать сказы для детей? Может, оттого что института детства тогда не было, как и детсадов и школ. Любого малолетнего тогда назвали «рабёнок». Работали дети наравне со взрослыми. Да и традиции и развлечения взрослых тогда были больше похожи на детские. Взять, к примеру, катание на санях. Катались все – тогда невозможно было отказаться от единых дел крестьянской общины. Хочешь-не хочешь – садись в сани. Мужики правилом (палкой) управляли санями, спускаясь с крутых гор. Чтобы привлечь внимание красавиц, наряжали сани бархатом. Мальчишки делали себе деревянные ледянки, натирая их навозом. Лайфхак действенный. Летели с горы с крейсерской скоростью!

В бажовских местах – в сосновом бору отдых пойдет на пользу. Фото: пресс-служба АО «Екатеринбурггаз»

КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК

Идем на завозню. Так называли пандус, по которому можно было что-то завезти. В бажовском доме завозня – это гараж. Летом здесь хранились огромные сани, а зимой – телега. А чеботарный стол откуда? Оказывается, отец писателя Петр Васильевич, мастер пудлингово-сварочного цеха, занимался помимо работы на заводе чеботарным делом. Шил обувь.

Здесь же можно увидеть одну занятную вещицу. Это железная крица. Рыхлый тяжелый кирпич губчатого железа. Этот предмет был обнаружен под одной из плит во дворе дома. Как считают музейщики, это могла быть заначка семьи Бажова на «черный день». Железную крицу тогда можно было выгодно продать.

Показали нам и литой зеленоватый камень – заводской шлак. Такой получали после расплавления железной руды. Из такого шлака и был сделан «Каменный цветок», считают в музее.

«Каменный цветок сделал не Данила Мастер, а его сын. Именно ему Хозяйка Медной горы дала этот материал, как символ достояния и объединения промышленного Урала и природы», – отметил Анатолий Каптур.

НАСЛЕДИЕ

В доме на комоде стоит фотография семьи Бажовых. Горнозаводская семья выглядит щеголевато. В те времена любили красиво одеваться – по-городскому, ходить в цирюльню и делать прически, мужчины подстригали бороды по моде. Вместо сапог и лаптей носили штиблеты и туфли. Вместо зипунов и косовороток – жилеты, сюртуки, рубашки с воротниками. У женщин были яркие костюмы. Рядом с фотографией еще сохранившиеся от семьи реликвии – нательный крест и обручальное кольцо в шкатулке. Нет, не в малахитовой, в стеклянной.

Тур выходного дня можно продолжить после музея на базе отдыха «Зенит» в с. Кашино. Фото: пресс-служба АО «Екатеринбурггаз»

Музей Бажова охватывает период около двухсот лет. Каждое десятилетие здесь что-то менялось, особенно после пожаров. Но сохранилось главное – самобытная атмосфера жизни 19 века. Посуда, одежда, предметы быта и труда. За забором дома-музея можно увидеть 200-летнюю лиственницу, которую посадил маленький Паша Бажов. Древо пустило крепкие корни. Так и имя уральского писателя прочно вросло в русскую и мировую культуру.

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Посетить Дом-музей П. П. Бажова можно по адресу: г. Сысерть, ул. Володарского, 16.

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