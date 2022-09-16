Несмотря на ножевые ранения, женщина выжила Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировский суд Екатеринбурга принял решение о применении принудительных мер медицинского характера к 15-летнему подростку, который пытался зарезать мать. В ночь на 25 ноября Алексей (имя изменено – прим.ред) набросился на маму с ножом во время ссоры. Причиной конфликта стал сотовый телефон, который женщина отобрала у школьника из-за неуспеваемости.

Сначала Алексея отправили в СИЗО, а затем в психиатрическую больницу. Экспертиза пришла к заключению, что в момент покушения он не осознавал опасность своих действий.

- Несовершеннолетний был освобожден от уголовной ответственности за совершение в состоянии невменяемости общественно-опасного деяния, предусмотренного частью 3 статьи 30 части 1 статьи 105 УК «Покушение на убийство». К нему применена мера принудительного характера в виде лечения в медицинской организации, оказывающей психологическую помощь в стационарных условиях, - пояснили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе суда.

Подросток избежал уголовной ответственности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что в ходе расследования подросток жаловался на сложную образовательную программу. А также на побои от отца.

- Каждую субботу отец приезжал к нам с мамой и бил меня, - рассказывал на допросе Алексей. – В прошлом учебном году у меня были проблемы в лицее, меня не хотели переводить в седьмой класс из-за неуспеваемости. Я подтянул оценки, все было нормально. С сентября все началось заново.

Ранее мы рассказывали о попытке убийства 16-летней школьницы в поселке Исток, которая стала жертвой нападения подростка из Березовского. Девочку выписали из больницы.

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