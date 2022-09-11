Сейчас она находится дома с семьей. Фото: СУ СКР по Свердловской области/соцсети

16-летнюю школьницу, ставшей жертвой нападения подростка из Березовского, выписали из детской больницы № 9 Екатеринбурга. 2 сентября на ученицу 10 класса набросился 15-летний Александр (имя несовершеннолетнего изменено – прим.ред). Сбежавший из дома парень был вооружен кухонным ножом, полиция оцепила район и поймала его тем же вечером.

- Дочку выписали. У нее все болит, но, в общем терпимо. Когда пойдет в школу пока не знаем. Она вся в швах, как Франкенштейн, - рассказал «КП-Екатеринбург» отец девочки Виталий.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство из хулиганских побуждений». Александру грозит до 10 лет лишения свободы, суд арестовал его до 1 ноября.

- В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение следственных действий по сбору доказательств. Проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены необходимые экспертизы, - сообщали ранее в СУ СКР по Свердловской области.

Расследование находится на контроле главы СК России Александра Бастрыкина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мать, дочку которой до смерти забил ремнем отчим, отказались признать потерпевшей (подробнее)

В Свердловской области отдали под суд экс-капитана полиции, вымогавшего деньги у любовников жены (подробнее)