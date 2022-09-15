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Общество15 сентября 2022 8:05

В Екатеринбурге запустят аналог «Холостяка»: в агентстве знакомств ищут невест для завидных бизнесменов

Два десятка холостяков выберут жен среди обычных уральских девушек
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Проект будет идти на протяжении месяца

Проект будет идти на протяжении месяца

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уральское агентство знакомств запускает аналог популярного шоу «Холостяк». В проекте Агентства Елены Толкачевой примут участие сразу 20 холостяков – успешные бизнесмены, имена которых пока держатся в секрете. Любая девушка, желающая начать серьезные отношения и найти свою любовь, может стать участницей уральского «Холостяка».

НАЙДИ ЖЕНУ ЗА МЕСЯЦ

- Рабочее название у нас «Холостяк», но скорее всего проект будет называться «Найди жену за месяц». У нас будет 20 холостяков, топ-20 самых «бизнесовых» мужчин Екатеринбурга и 60 девушек, но может быть и больше. Мы берем девушек в возрасте от 20 до 30 лет без детей, по тем критерием, которые выдвинули мужчины, - рассказывает «КП-Екатеринбург» основательница собственного агентства Елена Толкачева.

Грандиозная съемка всех невест пройдет 23 сентября. По словам Елены, попасть и записаться на нее может любая желающая бесплатно. Далее запустят проект. В первую очередь завидным холостякам покажут анкеты будущих невест, на их основе они выберут ту, с которой захотят провести вечер.

- Первое – визуал, который отправляется женихам. Это проект не тот, что проходит в оффлайне. Девушки не знают, какие женихи принимают участие, ни их возраст, ни внешность. Интрига сохраняется до момента свидания. Свидание мы организовываем сами у наших партнеров. Например, это будет ресторан, мы сделаем квест. Цель – создать как можно больше пар, чтобы каждый жених нашел себе невесту, - уточняет Елена.

Для участниц будут организованы тренинги по этикету. Фото: предоставлено Еленой Толкачевой

Для участниц будут организованы тренинги по этикету. Фото: предоставлено Еленой Толкачевой

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ БУДУЩИХ НЕВЕСТ

В агентстве знакомств с каждой участницей и участником будут работать индивидуально. Это делается для того, чтобы мужчины и девушки нашли партнера по собственным критериям. Проект будет идти месяц, за это время девушек ждет масштабное преображение.

- Для участниц будут организованы тренинги по этикету, по речи, с ними будет работать психолог и стилисты. Задача будет немного девушек трансформировать, потому что все они очень разные, нужно, чтобы будущие невесты были под стать женихам. Поэтому для них мы делаем очень крутой интенсив, - рассказывает основательница проекта.

Любая девушка может стать участницей проекта. Фото: предоставлено Еленой Толкачевой

Любая девушка может стать участницей проекта. Фото: предоставлено Еленой Толкачевой

СВАДЬБА В ПОДАРОК

В финале шоу «Холостяк» каждый участник получит подарки. Самый главный приз – свадьба за счет партнеров агентства.

- Мы привлекаем наших партнеров, это ювелиры, рестораны и так далее. Будет главный приз, если такая пара образуется. У нас бывает такое, когда мужчина за месяц встречает девушку, с которой в будущем уже готов на серьезные отношения и свадьбу. Если такое будет и в этот раз, то наши партнеры организуют им свадьбу, - рассказывает Елена Толкачева.

Основательница агентства знакомств отмечает, что девушек в проекте может быть больше шестидесяти. Ведь мужчины готовы знакомиться с большим количеством анкет, чтобы найти себе идеальную невесту. Поэтому Елена будет рада тому, если у многих пар будет все удачно.

Общество: ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ