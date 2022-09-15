Проект будет идти на протяжении месяца Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уральское агентство знакомств запускает аналог популярного шоу «Холостяк». В проекте Агентства Елены Толкачевой примут участие сразу 20 холостяков – успешные бизнесмены, имена которых пока держатся в секрете. Любая девушка, желающая начать серьезные отношения и найти свою любовь, может стать участницей уральского «Холостяка».

НАЙДИ ЖЕНУ ЗА МЕСЯЦ

- Рабочее название у нас «Холостяк», но скорее всего проект будет называться «Найди жену за месяц». У нас будет 20 холостяков, топ-20 самых «бизнесовых» мужчин Екатеринбурга и 60 девушек, но может быть и больше. Мы берем девушек в возрасте от 20 до 30 лет без детей, по тем критерием, которые выдвинули мужчины, - рассказывает «КП-Екатеринбург» основательница собственного агентства Елена Толкачева.

Грандиозная съемка всех невест пройдет 23 сентября. По словам Елены, попасть и записаться на нее может любая желающая бесплатно. Далее запустят проект. В первую очередь завидным холостякам покажут анкеты будущих невест, на их основе они выберут ту, с которой захотят провести вечер.

- Первое – визуал, который отправляется женихам. Это проект не тот, что проходит в оффлайне. Девушки не знают, какие женихи принимают участие, ни их возраст, ни внешность. Интрига сохраняется до момента свидания. Свидание мы организовываем сами у наших партнеров. Например, это будет ресторан, мы сделаем квест. Цель – создать как можно больше пар, чтобы каждый жених нашел себе невесту, - уточняет Елена.

Для участниц будут организованы тренинги по этикету. Фото: предоставлено Еленой Толкачевой

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ БУДУЩИХ НЕВЕСТ

В агентстве знакомств с каждой участницей и участником будут работать индивидуально. Это делается для того, чтобы мужчины и девушки нашли партнера по собственным критериям. Проект будет идти месяц, за это время девушек ждет масштабное преображение.

- Для участниц будут организованы тренинги по этикету, по речи, с ними будет работать психолог и стилисты. Задача будет немного девушек трансформировать, потому что все они очень разные, нужно, чтобы будущие невесты были под стать женихам. Поэтому для них мы делаем очень крутой интенсив, - рассказывает основательница проекта.

Любая девушка может стать участницей проекта. Фото: предоставлено Еленой Толкачевой

СВАДЬБА В ПОДАРОК

В финале шоу «Холостяк» каждый участник получит подарки. Самый главный приз – свадьба за счет партнеров агентства.

- Мы привлекаем наших партнеров, это ювелиры, рестораны и так далее. Будет главный приз, если такая пара образуется. У нас бывает такое, когда мужчина за месяц встречает девушку, с которой в будущем уже готов на серьезные отношения и свадьбу. Если такое будет и в этот раз, то наши партнеры организуют им свадьбу, - рассказывает Елена Толкачева.

Основательница агентства знакомств отмечает, что девушек в проекте может быть больше шестидесяти. Ведь мужчины готовы знакомиться с большим количеством анкет, чтобы найти себе идеальную невесту. Поэтому Елена будет рада тому, если у многих пар будет все удачно.