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Происшествия15 сентября 2022 7:45

«Пассажирке губу рассекло, водитель в отключке»: у Дома Метенкова таксист пробил ограду и вылетел на тротуар

У Дома Метенкова такси врезалось в ограду и вылетело на тротуар
Авторы (2):
Алексей БУЛАТОВ
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
В аварии пострадали два человека.

В аварии пострадали два человека.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В первом часу дня,15 сентября, у музея Дом Метенкова на улице Карла Либкнехта прохожие услышали грохот. Оказалось легковой автомобиль Фольксваген белого цвета, двигаясь со стороны проспекта Ленина, вдруг пробил ограждение и вылетел на тротуар. В машине в этот момент сидело два человека - водитель и девушка.

- Это была машина такси, - рассказывают очевидцы. - Прохожих на тротуаре, к счастью, в этот момент не было. Скорость у машины была обычная. Он просто повернул к тротуару и врезался в забор. Девушка после этого вышла из машины, у нее была рассечена губа. А вот мужчина-водитель был в отключке. Может ему плохо стало? Но девушка сказала, что он был трезвый. Когда она садилась в машину, то поздоровалась с ним. Ничего не предвещало беды.

Авария произошла в первом часу дня.

Авария произошла в первом часу дня.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Водителя такси увезли на машине скорой помощи. Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД Екатеринбурга.

Машина такси вылетела на тротуар, когда на нем не было людей.

Машина такси вылетела на тротуар, когда на нем не было людей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- На улице Карла Либкнехта у дома №36 водитель Фольксвагена, такси, совершил наезд на препятствие с последующим выездом на тротуар, - прокомментировали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - Пострадали два человека - водитель и пассажир. Причины, почему водитель наехал на ограждение, выясняют сотрудники ГИБДД на месте происшествия.

В такси была пассажирка - у нее рассечена губа.

В такси была пассажирка - у нее рассечена губа.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Водитель был без сознания. Его увезли на скорой.

Водитель был без сознания. Его увезли на скорой.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧППроисшествия: ЧП