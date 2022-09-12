«Песня «Мама, я не зигую» - это пародия»: Блогер Илья Варламов вступился за Монеточку

Монеточка считает, что молодую мать нельзя сажать в тюрьму Фото: Борис КУДРЯВОВ

История спора между уральской певицей Лизой Монеточкой и экс-участником группы «Чай вдвоем» Стасом Костюшкиным продолжает набирать обороты. В этот раз за исполнительницу вступился известный блогер-урбанист Илья Варламов.

В новом выпуске своего шоу «Че происходит» он заявил, что песню «Мама, я не зигую», которую признали плагиатом, следует считать лишь пародией.

- Любой нормальный суд решил бы, что песня «Мама, я не зигую» - это пародия, ну или на худой конец кавер, а от Монеточки бы просто отстали. Максимум запретили бы петь эту песню на публике, - заявил Илья Варламов.

Также блогер напомнил, что штраф в размере 500 тысяч рублей Монеточка уже оплатила, что подтвердилось скриншотами выплат в ее Telegram-канале.

Елизавета Гырдымова решила официально объявить о том, что выплатила штраф после того, как ее данные появились с пометкой «должник» на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов.

Блогер призвал отстать от певицы Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

После чего в Сети появилась информация о том, что Монеточка объявлена в розыск. Гырдымова сразу же решила высказаться по этому поводу. Сажать в тюрьму ее нельзя, она все-таки мать, считает исполнительница.

- Я не знаю, действительно ли нахожусь в розыске, потому что мне не приходило никакое оповещение. Я узнала об этом только из новостей. Сейчас мой долг полностью погашен. Я оплачивала его частями. Возможно, это все доходит с какой-то задержкой. Мне посоветовали позвонить приставу и лично сказать этой женщине о том, что я все оплатила. Хочется поскорее забыть эту ситуацию, потому что она кринжовая, нелепая, и она мне очень надоела, - заключила Монеточка.

Экс-солист группы «Чай вдвоем» уличил певицу в плагиате еще летом прошлого года. По его мнению, она использовала музыку в песне «Женщина, я не танцую», в своей работе «Мама, я не зигую». Судебный процесс длился больше десяти месяцев. В итоге, в песне Елизаветы Гырдымовой нашли 73% заимствования.

Изначально Костюшкин требовал с Монеточки 900 тысяч рублей, но суд обязал Монеточку выплатить ему лишь полмиллиона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Суд Костюшкина против Монеточки обернулся грандиозным скандалом. Рассказываем подробности противостояния звезд эстрады (подробнее)

Монеточка VS Костюшкин: певица бойкотирует суд. Бывший солист группы «Чай вдвоем» просит 900 тысяч рублей из-за плагиата аранжировки песни «Женщина, я не танцую» (подробнее)