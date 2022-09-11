Александр и Яна скрывали отношения до финала проекта. Фото: пресс-служба ТНТ

За историей отношений модели из Екатеринбурга Яны Сапеты и фермера из Москвы, начавшейся на популярном проекте «Холостяк», наблюдали тысячи поклонников. Многие верили в их любовь и искренность. Возможно, настоящие чувства у пары действительно были. Но теперь они уже в прошлом для обоих.

Александр Гранков объявил о расставании.

- Снова холостяк, - коротко он написал в социальных сетях.

В финале холостяк отдал предпочтение Яне. Фото: пресс-служба ТНТ

А позднее объяснил причины разрыва отношений.

- Мы не ссорились. Наши дороги немного разошлись из-за недопонимания по каким-то аспектам жизни, которые возникают уже после достаточно продолжительного общения. Вот и все, - заявил он.

Гранков также упомянул, что влюбленные не смогли улучшить отношения друг с другом.

Сама Яна до сих пор никак не прокомментировала эту новость. Во время прямых эфиров с подписчиками, которые задают ей множество вопросов о расставании, она специально избегает этой темы.

Симпатия к участнице девятого сезона «Холостяка» на ТНТ у Александра Гранкова практически с первого ее появления в проекте. Девушка подошла к нему в эффектном зеленом платье, сказав фразу, с которой и началась их история.

Александр и Яна часто проводили время вместе. Фото: пресс-служба ТНТ

- В жизни мы встречаем тысячи людей, но лишь некоторым открываем душу, - обратилась к холостяку тогда Яна.

После финала проекта, когда всем зрителям стало ясно, что Александр выбрал именно Яну, влюбленные перестали скрывать отношения. Тогда модель опубликовала пост в социальных сетях, в котором написала ту самую фразу.

Еще во время проекта Александр Гранков смог подружиться с дочкой Яны Мией. После финала пара периодически делилась милыми фото с совместного отдыха втроем.

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