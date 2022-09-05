До ноября парень будет за решеткой. Фото: соцсети/СУ СКР по Свердловской области

16-летняя школьница из поселка Исток вышла из комы. 2 сентября ученица 10 класса едва не погибла в результате нападения 15-летнего Александра (имя изменено – прим.ред.). Подросток из Березовского пропал в День знаний, а спустя сутки по необъяснимым причинам решил убить незнакомую девушку. Сейчас она находится в реанимации детской больницы № 9.

В разговоре с «КП-Екатеринбург» отец пострадавшей рассказал о состоянии дочери.

- Они не были знакомы. На избрании меры пресечения он сказал, что просто хотел убить кого-нибудь. Нанес 11 ножевых в голову. Врачи обнадеживают, сегодня дочка вышла из комы. С его матерью я общался в суде, но это было на эмоциях. Поэтому содержание разглашать не буду, - рассказал отец девушки Виталий.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство из хулиганских побуждений». Александру грозит до 10 лет лишения свободы. Октябрьский суд арестовал его до 1 ноября.

- В связи с тем, что девушка оказала нападавшему активное сопротивление и ей своевременно была оказана медицинская помощь, несовершеннолетняя осталась жива, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области. - Фигурант был задержан «по горячим следам».

Расследование уголовного дела находится на контроле центрального аппарата СК России. Александра задержали через несколько часов после нападения. В качестве оружия он использовал кухонный нож.

- На розыск подозреваемого по указанию начальника свердловского главка МВД генерал-лейтенанта Александра Мешкова были брошены все наряды, находившиеся в тот момент на службе. Микрорайон был оцеплен, в итоге злоумышленнику скрыться и «залечь на дно» не удалось, - добавил глава пресс-службы регионального главка Валерий Горелых.

На момент публикации связаться с матерью обвиняемого не удалось.