«Хотел убить из-за никчемной жизни»: отец изрезанной под Екатеринбургом школьницы назвал причину нападения

Парень напал на ученицу 10 класса днем 2 сентября. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Отец изрезанной под Екатеринбургом школьницы назвал причину нападения. В социальных сетях мужчина указал на то, что его дочь не знала преступника. Им оказался 15-летний подросток из Березовского, сбежавший из дома 1 сентября. На следующий день он напал на ученицу 10-класса, которая возвращалась домой.

- Они не были знакомы. Этот упырь, при поимке сказал, что просто хотел кого-нибудь убить, из-за жизни своей никчемной. Она оказалась не в том месте, - написал отец девочки Виталий.

В Следственном комитете отмечают – школьница оказала сопротивление, благодаря чему осталась жива. Октябрьский суд арестовал Александра (имя изменено – прим.ред) до 1 ноября.

- В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение следственных действий по сбору доказательств. Проведён осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены необходимые экспертизы, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункта «и» части 2 статьи 105 УК «Покушение на убийство из хулиганских побуждений». Подростку грозит до 10 лет лишения свободы.

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