В Екатеринбурге почтили память жертв Беслана

Уральцы почтили память жертв теракта 1-3 сентября 2004 года в Беслане, унесшего жизни 334 человек
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В День солидарности в борьбе с терроризмом в центре Екатеринбурга собрались сотни свердловчан, чтобы минутой молчания почтить всех жертв террора.
Собравшиеся пришли с транспорантами
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Участники церемонии по традиции пришли с фотографиями и именами их родных, пострадавших во время трагедии 1-3 сентября 2004 года в Беслане. В завершение церемонии ее участники возложили цветы к памятнику «Черный тюльпан» и зажгли свечи у подножья парапета мемориала.
Жители Екатеринбурга почтили память жертв Беслана
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Во время церемонии к собравшимся также обратился заместитель губернатора Свердловской области Павел Крекоов.
- Сегодня день памяти, но для нас эта память должна обрести характер поступков, действий в первую очередь связанных с единством нашего общества. Мы все должны помнить и чтить то обстоятельство, что мы – граждане одного великого государства. Вспомним жертв террора и сделаем все возможное, чтобы их в будущем не было никогда, - произнес Павел Креков.
Участники церемонии возложили цветы к памятнику «Черный тюльпан»
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В начале сентября 2004 года теракт в школе Беслана унес жизни 334 человек, из них 186 — дети.
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