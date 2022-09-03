В Екатеринбурге почтили память жертв Беслана

Уральцы почтили память жертв теракта 1-3 сентября 2004 года в Беслане, унесшего жизни 334 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В День солидарности в борьбе с терроризмом в центре Екатеринбурга собрались сотни свердловчан, чтобы минутой молчания почтить всех жертв террора.

Собравшиеся пришли с транспорантами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участники церемонии по традиции пришли с фотографиями и именами их родных, пострадавших во время трагедии 1-3 сентября 2004 года в Беслане. В завершение церемонии ее участники возложили цветы к памятнику «Черный тюльпан» и зажгли свечи у подножья парапета мемориала.

Жители Екатеринбурга почтили память жертв Беслана Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время церемонии к собравшимся также обратился заместитель губернатора Свердловской области Павел Крекоов.

- Сегодня день памяти, но для нас эта память должна обрести характер поступков, действий в первую очередь связанных с единством нашего общества. Мы все должны помнить и чтить то обстоятельство, что мы – граждане одного великого государства. Вспомним жертв террора и сделаем все возможное, чтобы их в будущем не было никогда, - произнес Павел Креков.

Участники церемонии возложили цветы к памятнику «Черный тюльпан» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале сентября 2004 года теракт в школе Беслана унес жизни 334 человек, из них 186 — дети.

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