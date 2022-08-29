Никита жил с невестой в Нижнем Тагиле. Фото: Социальная сеть «Вконтакте» личная страница Никиты Сумарокова

В Нижнем Тагиле, 26 августа, не стало ведущего мероприятий, известного КВНщика «Новой версии» Никиты Сумарокова. Молодой парень умер за несколько дней до дня рождения – 11 сентября ему должно было бы исполниться 31. Кроме того, в сентябре Никита собирался сыграть свадьбу. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали близкие Никиты Сумарокова.

Тагильчане запомнили Никиту Сумарокова, как яркого, с отличным чувством юмора и позитивного молодого человека. В свое время он был фронтменом команды клуба веселых и находчивых «Северный квартал».

- Телефон разрывается от звонков. У Никиты была целая армия друзей, - рассказывает «КП-Екатеринбург» подруга погибшего мужчины Елена. - Мама Никиты в истерике и шоке. Она прилетит в Нижний Тагил завтра. Это большая потеря для нас. Никита всегда был, как человек-праздник. У него был огромный заряд позитива, который он передавал всем. Я знаю, что в 2016 году он перестал работать ведущим из-за проблем с заказчиками. Но в этом году собирался вновь проводить мероприятия.

Как рассказали близкие, у Никиты не было проблем со здоровьем и заболевания его не мучили. В тот роковой день Никита отдыхал на дне рождении у своего друга. Мужчины стояли на улице, а в какой-то момент Никита решил отлучиться по нужде за гаражи.

- В тот день, друзья долго его ждали, прошли за гаражи и обнаружили его уже бездыханного. Сотрудники скорой помощи сказали, что у него остановилось сердце, - рассказала сестра Никиты Яна. - Мне будет очень не хватать Никиты. Наша семья очень тяжело переживает его смерть.

У Никиты остановилось сердце. Фото: Социальная сеть «Вконтакте» личная страница Никиты Сумарокова

У Никиты осталась невеста. Бракосочетание молодых должно было состояться в сентябре. Никита жил вместе со своей избранницей.

- Никита был очень талантливым и креативным. В последнее время развивал свой творческий проект по ведению мероприятий. Мы всегда с Никитой были на связи. Делали афиши к мероприятиям, на которых он должен был быть ведущим. Я видел документ, который им дали в ЗАГСе. Дата свадьбы была назначена на 23 сентября, - поделился друг погибшего Денис.

Невеста погибшего Никиты в социальных сетях оставила сообщение.

- Когда счастье слишком большое… Оно, видимо, скоротечно, - написала невеста Никиты в социальных сетях.

Друзья уже собирают средства и организовывают похороны Никиты Сумарокова. Они намерены собрать сумму самостоятельно. Церемония прощания с Никитой Сумароковым пройдет в Нижнем Тагиле, 31 августа. Попрощаться можно будет в зале «Успение» в 12:00 по адресу Носова, 32.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У скончавшегося ведущего из Нижнего Тагила обнаружилась таинственная судимость. Раскрыта тайна скончавшегося в Нижнем Тагиле игрока лиги КВН. (Подробнее)