Никита и Надежда познакомились в маршрутке. Фото: соцсети

В Нижнем Тагиле 26 августа внезапно скончался ведущий и игрок лиги КВН «Новая версия» Никита Сумароков. На момент смерти парню было всего 30 лет. Как рассказывают его близкие, трагедия случилась внезапно. Никита был на дне рождении у друга, отлучился по нужде, а нашли его уже мертвым. Причиной смерти Никиты близкие называют остановку сердца. Но точную причину установит медицинская экспертиза. В сентябре парень планировал сыграть свадьбу. Дата была назначена на 23 сентября. Но о его возлюбленной мало, кто знал. О том, почему они скрывали свои отношения, невеста Никиты Надежда рассказала «КП-Екатеринбург».

ВСТРЕТИЛИСЬ В МАРШРУТКЕ

Никита и Надежда встретились в июле этого года. На тот момент Никита вернулся в Нижний Тагил из Казани и искал подработку. Постоянной работы у него не было.

- Это не шутки, мы встретились в маршрутке. У нас было все практически также как в той самой песне. У меня с собой не было наличных, я прыгнула в маршрутку и очень торопилась в строительный магазин. У меня была только банковская карта. Я попросила парней, сидевших рядом, дать мне наличку, а сама перевела им деньги онлайн. Один из приятелей сделал мне комплимент: «Вы такая красавица». Обычно я всех отшиваю, но тут у нас завязался диалог. Мы обменялись телефонами, - вспоминает Надежда.

У Никиты было судебное разбирательство из-за денег за мероприятие. Фото: соцсети

Никита предложил Наде встретиться и пообщаться. Тот факт, что она была на девять лет старше него, да еще и с двумя детьми от предыдущего брака, его не смутил. К тому же, Надежда уезжала отдыхать в Адлер, но ежедневно звонила своему возлюбленному.

- Никита и сам был подавлен. Он вышел из отношений, которые длились восемь лет. Женат он не был. Говорил мне, что столько свадеб провел, ни счесть, - смеется Надежда. - Врал мне насчет своего возраста, что ему 33 года. Обещал помочь с ремонтом и даже доверил мне свои документы и паспорт, когда нашел рабочих. А затем он начал мне говорить, что хочет меня добиваться. Я смеялась, говорила, что ничего не выйдет.

Общение быстро переросли в отношения. Никита смог подружиться с сыновьями Надежды.

- Как то я предложила ему прийти ко мне. Я понимала, что жить ему негде, работы не было. Сплошная черная полоса у него тогда была, - вздыхает Надежда. – С того момента мы стали жить вместе. Он все делал по дому. Сразу же мне сказал, что у плиты я больше стоять не буду.

Никита был хозяйственным. Фото: соцсети

По словам Надежды, свое дело с проведением мероприятий Никита бросил после судебных разбирательств. Заказчики обвинили его в том, что он сбежал с чужими деньгами. Однако эти вопросы уже были урегулированы.

- Против Никиты выступали лжесвидетели. Они утверждали, что Никита брал у них деньги и исчезал. В итоге Никите они потом выплачивали компенсацию за ущерб, - утверждает Надежда. - Но у него так горели глаза, когда он говорил о мероприятиях. И я ему сказала, чтобы он продолжал вести праздники.

БРОСИШЬ КУРИТЬ – ЖЕНИМСЯ

Надежда утверждает, что Никита постоянно говорил ей о том, что им нужно пожениться. При этом у женщины было обязательное условие.

- Я сказала, что не переношу курящих. Был уговор, что Никита бросит курить, и тогда мы поженимся. Он стал бороться с привычкой. У него получалось. Я и сама поняла, что влюбилась и мы можем зарегистрировать наши отношения. Друзьям и родне ничего не говорили. Хотели все потихоньку сделать и расписаться, - рассказала Надежда.

Надежда была в Адлере и созванивалась с Никитой каждый день. Фото: скриншот

Заявление в ЗАГС молодая семья подала уже 17 августа. Как отмечает Надежда, Никита был очень романтичным, она почувствовала, что, не смотря на возраст, они могут быть вместе. В будущем они хотели переехать в Казань.

О СМЕРТИ ЖЕНИХА УЗНАЛА ИЗ СООБЩЕНИЯ

26 августа Никита пошел на день рождения к другу детства. Надежда же вечеринок сторонилась и предпочитала провести вечер в тишине.

- Мне написал его друг в мессенджере, что Никита умер. Я подумала, что это дурацкий розыгрыш. Никита же юморист тот еще. Перезваниваю на его номер – нет ответа. Сижу, нервничаю и ищу номер друга, у которого он был в гостях. Позвонила еще одному другому нашему знакомому в Питере. Он каждый день с Никитой общался, попросила его проверить информацию о смерти Никиты. Потом и он мне написал, что это правда, - вспоминает Надежда.

Умер Никита в районе Красного Камня. По словам Надежды, она только на следующий день смогла дозвониться до нужной ритуальной службы, чтобы выяснить, что с телом жениха. С мамой Никиты, которая живет в Казани, Надежда была знакома, они созванивались по телефону.

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