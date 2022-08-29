26 августа у Никиты внезапно остановилось сердце. Фото: Социальная сеть «Вконтакте» личная страница Никиты Сумарокова

Скончавшийся в Нижнем Тагиле 30-летний ведущий Никита Сумароков был судим по части 1 статьи 228 УК «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Картотека суда. Фото: скриншот

Согласно картотеке Ленинского районного суда Нижнего Тагила, уголовное дело Никиты Сумарокова поступило в суд 27 августа 2010 года. Обвинительный приговор был оглашен 23 сентября. Судебный акт не опубликован на сайте суда. Приговор не был обжалован в Свердловском областном суде.

- В тот день, друзья долго его ждали, прошли за гаражи и обнаружили его уже бездыханного. Сотрудники скорой помощи сказали, что у него остановилось сердце, - рассказала сестра Никиты Яна. - Мне будет очень не хватать Никиты. Наша семья очень тяжело переживает его смерть.

Напомним, что Никита Сумароков скончался 26 августа. Друзья нашли его тело среди гаражей. 23 сентября у ведущего должна была состояться свадьба.