«По-моему, лучше картины стали»: писатель Сергей Лукьяненко оценил поступок охранника Ельцин Центра

Писатель считает, что полотно стало намного лучше Фото: Михаил ФРОЛОВ

Известный писатель Сергей Лукьяненко, автор «Дневного дозора» и «Ночного дозора», прокомментировал приговор бывшему охраннику Ельцин Центра Александра Васильева, который в декабре 2021 года пририсовал на картине Анны Лепорской глаза. Мужчину приговорили с 180 часам обязательных работ.

Лукьяненко считает, что после того, как на картине появились глаза, она стала лучше.

Александру Васильеву присудили 180 часов общественных работ Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Добавилось многозначительности, глубины. Одна голова без глаз, а у других глазки-то открылись! Сразу мысль заиграла. И вообще это перформанс и акция. Вот что Ельцин-центр животворящий делает, простой человек превратился в художника и со-творца! – считает писатель. - Можно человеку вручить ведерко краски, карандаши и отправить в тур по выставкам современного искусства? На 180 часов работы ему точно хватит.

Также Сергей Лукьяненко говорит, что надо было одной картине глаза пририсовать, другой уши, а третьей – рот.

- Сколько этот шедевр стоит, семьдесят миллионов? Сто семьдесят бы стал стоить! Новое слово в искусстве. Совместное творчество художника и зрителя, - говорит писатель.

Картина ожила после того, как на ней появились глаза. Фото: The Art Newspaper Russia

Мировой суд Верх-Исетского района в Екатеринбурге вынес приговор 63-летнему бывшему охраннику Ельцин Центра 29 августа. Его судили по статье «Вандализм», так как мужчина испортил картину ученицы Малевича под названием «Три фигуры», которая находится в собрании Третьяковской галереи, и временно экспонировалась в Екатеринбурге на площадке Ельцин Центра.

Васильев, который является ветераном Чеченского конфликта, нарисовал на картине глаза гелевой ручкой. Сам он говорит, что его подговорили на такой поступок дети, но на записи с камер наблюдения видно, что в момент совершения преступления никого рядом с картиной нет.

Напомним, что реставрация картины обошлась в 250 тысяч рублей. Полотно застраховано на 75 миллионов рублей.

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