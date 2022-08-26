Школьники Свердловской области могут начать новый учебный год на «дистанте» из-за COVID-19

На прошлой неделе было зарегистрировано более 4,5 тысяч случаев заражения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школьников Свердловской области планируют отправить на дистанционное обучение из-за резко роста новых случаев COVID-19 в регионе. Пока неизвестно, коснутся ли эти меры студентов, и будут ли закрываться детские сады.

- Сегодня на совещании обсуждался вопрос перехода на дистанционное обучение. На дистанте настаивал главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских, а также представители Министерства здравоохранения. Окончательное решение будет принято в середине следующей недели, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник, знакомый с ситуацией.

Известно, что по данным Роспотребнадзора, на прошлой неделе было зарегистрировано более 4,5 тысяч случаев заражения. В ведомстве в связи с этим рекомендовали ввести масочный режим, однако региональные власти не спешат вводить ограничительные меры.

В Роспотребнадзоре рекомендовали ввести масочный режим и другие ограничительные меры Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Все подобные решения принимаются оперативным штабом после тщательной проработки. Ранее замруководителя оперштаба Павел Креков говорил, что рассматриваются различные варианты реагирования на ситуацию, - уточнили в региональном оперштабе.

Власти Свердловской области заметили, что для большинства зараженных характерно легкое протекание болезни, и многие лечатся дома. Однако о возможном введении «дистанта» рассуждал и главный врач Станции скорой медицинской помощи имени Капиноса Игорь Пушкарев.

- Не стоит забывать про вакцинацию и ревакцинацию. А учитывая скорое начало учебного года, возможно, стоит вновь рассмотреть возможность более активного применения дистанционных технологий в образовательной сфере, - заявлял Игорь Пушкарев

Кстати, роспотребнадзор Свердловской области заявил о том, что рост количества заболевших коронавирусом наблюдается уже седьмую неделю. Показатель заболеваемости составляет 110 на 100 тысяч населения.