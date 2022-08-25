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25 августа 2022 8:58

Эдгард Запашный заявил, что Максим Галкин волен жить, как он хочет

Запашный считает, что говорить про мужа Пугачевой уже неинтересно
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Известный дрессировщик не удивился, что Максим Галкин выступил в костюме цветов украинского флага. Фото: КУДРЯВЦЕВА Лариса

Известный дрессировщик не удивился, что Максим Галкин выступил в костюме цветов украинского флага. Фото: КУДРЯВЦЕВА Лариса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эдгард Запашный заявил, что Максим Галкин волен жить, как он хочет. На фоне того, что юморист и муж Пугачевой выступил в Варшаве в костюме цветов украинского флага, на него вновь ополчились отечественные звезды. Светская львица Мария Погребняк обвинила шоумена в ненависти к россиянам.

На эту тему в беседе с «КП-Екатеринбург» также высказался известный дрессировщик Эдгард Запашный.

- Максим Галкин выступил в цвете украинского флага еще несколько месяцев назад. Поэтому все как-то опоздали этому удивляться. Вообще, говорить про Максима уже неинтересно. Одно и то же. Как будто говорить больше не о чем. Да пускай Галкин живет, как он хочет, - заявил Запашный.

Пугачева и Галкин уехали из России после спецоперации на Украине

Пугачева и Галкин уехали из России после спецоперации на Украине

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Напоминаем, ранее директор Московского цирка во время визита в Екатеринбург утверждал, что Максим Галкин волен делать то, что считает нужным, но в его действиях ему все равно нет оправдания.

- Максим Галкин взрослый человек, и, я думаю, он отдает себе отчет в том, что делает. Это останется на его совести. Это его позиция. Он имеет право ее транслировать. Я эту позицию не поддерживаю. Я считаю, что сейчас совсем не время критиковать власть и кого бы то ни было. Это несвоевременно и ему в этом нет оправдания, - делился своим мнением дрессировщик.

На гастролях в Европе шоумен критикует власть и спецоперацию

На гастролях в Европе шоумен критикует власть и спецоперацию

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Также по мнению Эдгарда Запашного, Примадонна Алла Пугачева может как разделять взгляды Галкина, так и быть с ними несогласной.

- Я ни разу еще не слышал позицию самой Пугачевой. Алла Борисовна всегда держалась в стороне от политических действий. Отмалчивается, и это ее право. Она сама решает, говорить на те или иные темы или нет. Максим считает нужным высказываться. Разделяют ли они одно мнение, мне эта информация неизвестна, - поясняет Запашный.

При этом он также добавил, что если Галкин вернется в Россию, ему ничего не будет.

- Никто у них (Пугачевой и Галкина, - Прим. Ред.) ничего не отнимал. Против них не применено никаких санкций. Захотят – вернутся. Не захотят – не вернутся. Ничего страшного, - заключает Запашный.

Запашный уверен, что, если Галкин вернется в Россию, с ним ничего не будет

Запашный уверен, что, если Галкин вернется в Россию, с ним ничего не будет

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Однако, сегодня, 25 августа, депутат Роман Худяков в своем telegram-канале заявил, что, как только Максим Галкин вернется в Россию, на него заведут уголовное дело. При этом он также сообщил, что шоумену предложили работу на одном из местных телеканалов.

- Он уже получил приглашение от одного из российских телеканалов – вернуться, и снова вести развлекательную передачу. Причем, уже осенью. Не он один. Но сам факт умиляет, не правда ли?! Тут и его жена-певица сообщает, что собирается вернуться, ведь дети пойдут в школу, - сообщил политик. - Ну и уголовное дело на Максима заведут сразу же, говорят, как только самолет сядет в Москве. Прямо в аэропорту поведут в «вип-зал» - оформлять особый режим за особые заслуги. Ждем, с нетерпением ждем возвращения «звезды», которая так старается нанести максимальный ущерб своей стране и российским гражданам.

Прокомментировать слова Худякова Эдгард Запашный отказался.

По мнению Запашного, Алла Пугачева может как разделять, так и не разделять позицию мужа

По мнению Запашного, Алла Пугачева может как разделять, так и не разделять позицию мужа

Фото: Евгения ГУСЕВА

Напоминаем, после начала спецоперации на Украине Максим Галкин и Алла Пугачева вместе с детьми перебрались жить в Израиль. Затем они обосновались в Юрмале в любимом особняке Примадонны стоимостью около 40 миллионов евро.

На своих концертах в Европе Максим Галкин критикует политику и спецоперацию на Украине, а также нелестно высказывается о российских звездах.

- Что творится, это же в голове не укладывается. Они еще какие-то ассоциации создают. Я когда посмотрел на эту фотографию - Лепс, Газманов, Бабкина, Долина - я так и назвал ее: ЛГБД (ранее перечисленные артисты объявили о создании Российской музыкальной ассоциации. - Ред.). «Мы начинаем новое молодое движение!», - объявили они. Какое еще молодое, средний возраст - 70 лет! Куда вы двигаетесь?! Да это какой-то кооператив «Судорога»! - Высказывался о коллегах Галкин на выступлениях в Израиле.

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