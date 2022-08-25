Известный дрессировщик не удивился, что Максим Галкин выступил в костюме цветов украинского флага. Фото: КУДРЯВЦЕВА Лариса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эдгард Запашный заявил, что Максим Галкин волен жить, как он хочет. На фоне того, что юморист и муж Пугачевой выступил в Варшаве в костюме цветов украинского флага, на него вновь ополчились отечественные звезды. Светская львица Мария Погребняк обвинила шоумена в ненависти к россиянам.

На эту тему в беседе с «КП-Екатеринбург» также высказался известный дрессировщик Эдгард Запашный.

- Максим Галкин выступил в цвете украинского флага еще несколько месяцев назад. Поэтому все как-то опоздали этому удивляться. Вообще, говорить про Максима уже неинтересно. Одно и то же. Как будто говорить больше не о чем. Да пускай Галкин живет, как он хочет, - заявил Запашный.

Пугачева и Галкин уехали из России после спецоперации на Украине Фото: Борис КУДРЯВОВ

Напоминаем, ранее директор Московского цирка во время визита в Екатеринбург утверждал, что Максим Галкин волен делать то, что считает нужным, но в его действиях ему все равно нет оправдания.

- Максим Галкин взрослый человек, и, я думаю, он отдает себе отчет в том, что делает. Это останется на его совести. Это его позиция. Он имеет право ее транслировать. Я эту позицию не поддерживаю. Я считаю, что сейчас совсем не время критиковать власть и кого бы то ни было. Это несвоевременно и ему в этом нет оправдания, - делился своим мнением дрессировщик.

На гастролях в Европе шоумен критикует власть и спецоперацию Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Также по мнению Эдгарда Запашного, Примадонна Алла Пугачева может как разделять взгляды Галкина, так и быть с ними несогласной.

- Я ни разу еще не слышал позицию самой Пугачевой. Алла Борисовна всегда держалась в стороне от политических действий. Отмалчивается, и это ее право. Она сама решает, говорить на те или иные темы или нет. Максим считает нужным высказываться. Разделяют ли они одно мнение, мне эта информация неизвестна, - поясняет Запашный.

При этом он также добавил, что если Галкин вернется в Россию, ему ничего не будет.

- Никто у них (Пугачевой и Галкина, - Прим. Ред.) ничего не отнимал. Против них не применено никаких санкций. Захотят – вернутся. Не захотят – не вернутся. Ничего страшного, - заключает Запашный.

Запашный уверен, что, если Галкин вернется в Россию, с ним ничего не будет Фото: Борис КУДРЯВОВ

Однако, сегодня, 25 августа, депутат Роман Худяков в своем telegram-канале заявил, что, как только Максим Галкин вернется в Россию, на него заведут уголовное дело. При этом он также сообщил, что шоумену предложили работу на одном из местных телеканалов.

- Он уже получил приглашение от одного из российских телеканалов – вернуться, и снова вести развлекательную передачу. Причем, уже осенью. Не он один. Но сам факт умиляет, не правда ли?! Тут и его жена-певица сообщает, что собирается вернуться, ведь дети пойдут в школу, - сообщил политик. - Ну и уголовное дело на Максима заведут сразу же, говорят, как только самолет сядет в Москве. Прямо в аэропорту поведут в «вип-зал» - оформлять особый режим за особые заслуги. Ждем, с нетерпением ждем возвращения «звезды», которая так старается нанести максимальный ущерб своей стране и российским гражданам.

Прокомментировать слова Худякова Эдгард Запашный отказался.

По мнению Запашного, Алла Пугачева может как разделять, так и не разделять позицию мужа Фото: Евгения ГУСЕВА

Напоминаем, после начала спецоперации на Украине Максим Галкин и Алла Пугачева вместе с детьми перебрались жить в Израиль. Затем они обосновались в Юрмале в любимом особняке Примадонны стоимостью около 40 миллионов евро.

На своих концертах в Европе Максим Галкин критикует политику и спецоперацию на Украине, а также нелестно высказывается о российских звездах.

- Что творится, это же в голове не укладывается. Они еще какие-то ассоциации создают. Я когда посмотрел на эту фотографию - Лепс, Газманов, Бабкина, Долина - я так и назвал ее: ЛГБД (ранее перечисленные артисты объявили о создании Российской музыкальной ассоциации. - Ред.). «Мы начинаем новое молодое движение!», - объявили они. Какое еще молодое, средний возраст - 70 лет! Куда вы двигаетесь?! Да это какой-то кооператив «Судорога»! - Высказывался о коллегах Галкин на выступлениях в Израиле.

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