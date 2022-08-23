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Общество23 августа 2022 13:54

Дмитрия Лошагина тайно вывезли из колонии

23 августа 2022 года Дмитрия Лошагина тайно вывезли на автомобиле "Нива" из колонии на Вторчермете
Авторы (2):
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Дмитрий Лошагин вышел на свободу ровно через 9 лет после громкого убийства

Дмитрий Лошагин вышел на свободу ровно через 9 лет после громкого убийства

Фото: Алексей БУЛАТОВ

23 августа Свердловский областной суд постановил досрочно выпустить известного фотографа Дмитрия Лошагина из колонии, где он отбывал срок в 9 лет и 10 месяцев за убийство своей супруги – фотомодели Юлии Прокопьевой, которой не стало ровно 9 лет назад.

Фотограф отбыл в колонии почти весь срок

Фотограф отбыл в колонии почти весь срок

Фото: Маргарита РАЗУМОВА

В 18 часов 23 августа Дмитрия Лошагина выпустили на свободу из колонии, расположенной на Вторчермете в Екатеринбурге.

Фотографа вывезли на тонированном автомобиле "Нива". После чего он вместе пересел в иномарку к маме и поехал домой на улицу Восточную.

С журналистами Дмитрий Лошагин общаться отказался.

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