Роман и Светлана были ведущими корпоративов. Фото: соцсети

Под Волгоградом в страшной аварии погибла семья из Екатеринбурга. Как стало известно «КП-Екатеринбург», в результате ДТП на трассе на трассе Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград скончался 40-летний ведущий мероприятий Роман Аставин, его 42-летняя супруга Светлана Алмазова и 64-летняя мать женщины Ольга Алмазова.

Также в аварии пострадали 19-летняя дочь Светланы от первого брака Анастасия и 9-летний сын. В больнице по-прежнему находятся девочки-близняшки, появившиеся на свет в совместном браке.

От машины семьи осталась лишь груда металла. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

По данным ГУ МВД по Волгоградской области, в «Ладу Ларгус» семьи врезался Ssangyong, который допустил боковое столкновение с автобусом «Сетра» и выехал на встречную полосу. Семья возвращалась с юга в Екатеринбург. 26 августа супруги должны были посетить свадьбу старшей дочери Романа.

- Я созванивалась с отцом на прошлой неделе, - вспоминает дочь погибшего водителя Юлия Аставина. – Он сказал, что они едут на море. Должны были к моей свадьбе. Но уже не приедут никогда. Настя, дочка Светланы, в тяжелом состоянии. Она находится в сознании, ей нужно восстановиться и вернуться в Екатеринбург.

Автобус ехал из Дагестана в Татарстан. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Роман и Светлана вместе вели мероприятия и корпоративы. Пара познакомилась на вечере танцев в кинотеатре «Космос». На прошлой неделе мы рассказывали о страшной аварии в Нижнем Тагиле, в которой погибли пять человек. 16-летний подросток протаранил машину скорой помощи. В числе жертв была и 45-летняя фельдшер Ирина Зентерекова.