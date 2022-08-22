Трехлетних двойняшек отвезли в хирургию. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
На трассе Сызрань – Саратов – Волгоград в страшной аварии разбились туристы из Уфы и Екатеринбурга. Как сообщает «КП-Волгоград», днем 22 августа от столкновения SsangYong Motor, Lada Largus и автобуса Setra погибли трое человек: водитель и две пассажирки отечественной легковушки.
Также по данным регионального Минздрава пострадало шесть человек, включая троих детей.
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
- Трехлетних двойняшек отвезли в хирургию Камышинской детской больницы, они в состоянии средней степени тяжести. Трое взрослых и 9-летний ребенок доставлены в центральную городскую больницу Камышина, - рассказали в «КП-Волгоград».
На данный момент врачи региона борются за жизни пострадавших. Чиновники пообещали, что соцзащита окажет всю необходимую помощь малышам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Сотрудники ГУ МВД по Волгоградской области разбираются в обстоятельствах ДТП.