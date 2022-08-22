Трехлетних двойняшек отвезли в хирургию. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

На трассе Сызрань – Саратов – Волгоград в страшной аварии разбились туристы из Уфы и Екатеринбурга. Как сообщает «КП-Волгоград», днем 22 августа от столкновения SsangYong Motor, Lada Largus и автобуса Setra погибли трое человек: водитель и две пассажирки отечественной легковушки.

Также по данным регионального Минздрава пострадало шесть человек, включая троих детей.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Трехлетних двойняшек отвезли в хирургию Камышинской детской больницы, они в состоянии средней степени тяжести. Трое взрослых и 9-летний ребенок доставлены в центральную городскую больницу Камышина, - рассказали в «КП-Волгоград».

На данный момент врачи региона борются за жизни пострадавших. Чиновники пообещали, что соцзащита окажет всю необходимую помощь малышам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сотрудники ГУ МВД по Волгоградской области разбираются в обстоятельствах ДТП.