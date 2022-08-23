Стали известны подробности аварии под Волгоградом, в которой погибла семья из Екатеринбурга

От удара иномарку занесло Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полиция Волгоградской области сообщила подробности жуткой аварии на трассе Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград, в которой погибла семья из Екатеринбурга. Днем 22 августа на 448 километре трассы Ssangyong столкнулся с автобусом «Сетра». От удара иномарку занесло и она протаранила «Ладу Ларгус».

- В результате ДТП водитель, 42-летняя и 64-летняя пассажирки автомашины «Лада Ларгус» от полученных травм скончались, 20-летняя, две девочки в возрасте 3-х лет, 9-летний мальчик - пассажиры «Лада Ларгус», - сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.

По данным «КП-Екатеринбург», семья находилась в отпуске. Супруги и пожилая мать женщины погибли на месте.