Девушка утверждает, что над ней надругались в парке и в гостинице. Фото: предоставлено Алиной Гаршиной

Прокуратура Чкаловского района дала ход делу о заявлении 24-летней вебкам-модели Алины Гаршиной. В октябре прошлого года девушка, зарабатывающая на жизнь показом интимных онлайн-трансляций, заявила о нападении. По словам Алины, неизвестный мужчина напал на нее в парке имени Павлика Морозова. А затем надругался в гостинице «Ямал», которая расположена на другом конце мегаполиса.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как Алина заходит вместе с мужчиной в номер. А потом вместе с ним возвращается из продуктового магазина с мороженным. Следственный комитет проводил проверку, но в итоге отказался возбуждать уголовное дело.

В апреле Свердловский областной суд отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Фото: предоставлено Алиной Гаршиной

Адвокат вебкамщицы со второй попытки добился отмены этого постановления в Свердловском областном суде. Однако никаких новых действий силовики не предпринимали.

- Я неоднократно звонил следователю, который проводил проверку. Он заявил, что нужно будет вновь допросить Алину. Она, собственно, никогда от этого не отказывалась и даже настаивала на проведении полиграфа. До этого писали обращение в Генеральную прокуратуру РФ и Центральный аппарат СКР. Потом это все «спустилось» к нам в область. Мы просили дать оценку проведенной ранее проверке. 4 августа я получил ответ из районной прокуратуры, - рассказал «КП-Екатеринбург» адвокат Евгений Черных.

В ответе заместитель прокурора района указал, что следователь СК преждевременно вынес решение не возбуждать уголовное дело.

- Кроме того, сообщаю, что в связи с выявленными нарушениями, в том числе требований ст.6.1 УПК РФ, прокуратурой района в адрес начальника следственного отдела внесено требование об устранении нарушений требований уголовно-процессуального законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено.

Ответ прокуратуры Чкаловского района. Фото: предоставлено Евгением Черных

В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев. Ранее вебкам-модель под ником Odry Glam откровенно рассказала о своей профессии.

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