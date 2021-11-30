Чтобы сохранять анонимность Алина вела стримы под ником Odry Glam. Фото: Instagram/alina.kudryashka

Скандальная 23-летняя студентка из Екатеринбурга Алина Гаршина решила уйти из бизнеса вебкам-моделей. Девушка прославилась на всю страну после заявления об изнасиловании в гостинице. Но Следственный комитет отказал девушке в возбуждении уголовного дела. В новом посте в Instagram она рассказал об опасностях, которые могут ждать девушек, решивших заработать на вебкаме.

- Многие пользователи приходят реализовать потребности психики. Часто модель становится слушателем жизненных проблем, «психологом» без компетенций. И принимает это в себя. Порой «зловредные» пользователи тупо выплескивают негатив. Не все готовы понять и принять, - объясняет студентка.

После скандала девушка временно покинула Екатеринбург. Фото: Instagram/alina.kudryashka

Алина также призналась, что тщательно скрывала свою подработку. Помимо ника Odry Glam она вела стримы только на английском. А когда спрашивали про национальность – говорила, что живет в Латвии.

- Собираясь туда, надо уже морально быть готовым к «сливам». Чтобы не говорили, вероятность есть всегда. С первого дня я проигрывала варианты событий, готовилась. Чаще всего, когда какую-то модель «сливают», большинство в окружении не меняет отношение к ней. Однако, всё предусмотреть нельзя. В моем случае ситуация развернулась настолько плохо, насколько нельзя было даже представить. Однако я справляюсь, - написала Алина Гаршина.

Пообщаться напрямую с юной особой прессе теперь тоже не так то просто. За интервью Алина просит 15 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Исповедь вебкам-модели: «Наша работа – это не проституция, а легкий заработок» (подробнее)