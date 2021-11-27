Студентка из Екатеринбурга, заявившая об изнасиловании, высказалась об отказе в возбуждении дела

Алина Гаршина не собирается сдаваться. Фото: соцсети

Студентка из Екатеринбурга, заявившая об изнасиловании, высказалась об отказе Следственного комитета в возбуждении дела. На своей странице в Instagram она заявила, что вместе со своим адвокатом будет продолжать пытаться наказать обидчика.

- Как говорит моя юрист: это ожидаемо. Жалобы в высшие инстанции уже направлены. Мне даже подсказали, как к Бастрыкину коротким путем попасть на случай чего, если не получится. Будем максимально доводить дело до конца, - высказалась Гаршина.

Об отказе Следственного комитета в возбуждении уголовного дела «КП Екатеринбург» рассказал адвокат Евгений Черных. По его словам, решение было принято на основе судебно-медицинских экспертиз. В частности известно, что девушку осматривал гинеколог.

Об изнасиловании Алина Гаршина заявила в своих соцсетях 23 октября 2021 года. Девушка заявила, что рано утром гуляла в парке имени Павлика Морозова. Вдруг к ней подошел мужчина и начал угрожать расправой. По словам Гаршиной, он изнасиловал ее на улице, а затем отвез в гостиницу и продолжил.

Позже в интернете появились записи с камер в гостинице «Ямал», где была девушка вместе с мужчиной. На кадрах видно, что Алина и ее спутник заселяются в номер, а потом уходят. Через некоторое время они возвращаются. Гаршина идет с мороженным. В какой-то момент она отстает от мужчины и, замечая это, догоняет его. Затем они заходят в номер.

После публичного заявления об изнасиловании девушка открыла сбор средств на адвоката. Однако вскоре ее начали травить в интернете из-за вскрывшейся информации об источнике ее заработка. Пользователи интернета увидели фотографии Гаршиной на вебкам-сайте. Там студентка РГППУ была под ником Odry Glam.

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