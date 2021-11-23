Адвокат: вебкамщицу Гаршину можно привлечь за мошенничество

Девушка собирала средства для оплаты адвоката. Фото: соцсети

Студентка РГППУ Алина Гаршина может стать фигуранткой уголовного дела о мошенничестве. Об этом «КП»-Екатеринбург сообщил бывший следователь по особо важным делам Дмитрий Ушаков. Адвокат считает, что девушка ввела в заблуждение подписчиков, которые переводили ей деньги на карту.

Сегодня стало известно, что СК вынес решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

- При вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела следователь выносит решение по всем преступлениям, выявленным в ходе проверки. А в отношении заявителя он должен объяснить, почему в ее действиях нет признаков преступления по статье 306 УК «Заведомо ложный донос». Кроме этого в действиях девушки усматривается мошенничество. Полиция может возбудить дело, если пострадавшие будут писать заявления. Это как когда родители объявляют сбор денег на лечение больного ребенка. А потом выясняется, что ребенок здоров и никогда не болел.