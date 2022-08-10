Из-за ЛГБТ-танца старшеклассников, завуча лицея в Екатеринбурге привлекли к административной ответственности

Танец старшеклассников одни восприняли, как пародию на современную эстраду. Другие увидели в нем элементы ЛГБТ-пропаганды. Фото: соцсети

Скандал, случившийся в 12-м лицее Екатеринбурга в начале лета, похоже подошел к своему финалу. Заместителя директора образовательного учреждения привлекли к административной ответственности. Об этом стало известно из ответа УМВД на обращение общественника Сергея Зайцева, который опубликовал его в социальной сети.

- Заместитель директора по воспитательной работе МАОУ Лицея №12 Ардашева Л.В. привлечена к административной ответственности, - сообщается в ответе УМВД, опубликованном Сергеем Зайцевым.

В начале мая на внутреннем танцевальном конкурсе старшеклассники Лицея №12 исполнили танец, пародирующий современную эстраду. После того, как запись попала в Интернет, часть зрителей увидела в нем пропаганду ЛГБТ. А после того, как телеведущий Владимир Соловьев рассказал об этом в эфире своей передачи, история получила всероссийский резонанс. Региональный министр образования говорил о необходимости уволить директора лицея. Губернатор Свердловской области, напротив, заступался за нее. Сами родители учеников лицея собрали сотни подписей в защиту директора.

После скандала с танцем старшеклассников, родители учеников Лицея №12 собирали подписи в защиту директора. Фото: Олег ГАЛИМОВ

В итоге директора увольнять не стали. Но к ответственности решили привлечь завуча Лилию Ардашеву, проработавшую в школе 35 лет и занимавшуюся преподаванием музыки. Мэр Екатеринбурга говорил о том, что она будет уволена.

- По завучу мы приняли решение, - прокомментировал журналистам мэр Алексей Орлов. - Она написала заявление на увольнение. Я считаю, что это правильное решение. Надо к таким вещам относиться очень сдержанно – к тому, что произошло в 12-м лицее. А директор – человек заслуженный в системе образования практически 50 лет. За это ее увольнять я тоже считаю, что нельзя.

После этого родители детей стали высказываться в защиту уже Лилии Ардашевой. В итоге выяснилось, что стен школы она не покинула – но ее понизили в должности. В разговоре с «Комсомольской правдой» Лилия Ардашева рассказывала о своем отношении к сложившейся ситуации.

- Что могу сказать? Я 35 лет проработала в школе, а меня просто уничтожили этим поступком, больше у меня нет слов, - комментировала Лилия Ардашева новость про свое свое увольнение.

В УМВД по Екатеринбургу ситуацию пока не прокомментировали.

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