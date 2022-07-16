В первом тайме игроки пробили по воротам соперника 15 раз. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Футбольный клуб «Урал» начал сезон РПЛ с поражения. Команда Игоря Шалимова на выезде уступила ЦСКА со счетом 2:0. В первом тайме екатеринбуржцам откровенно везло. Армейцы умудрились не реализовать несколько опаснейших моментов, и дважды на пути мяча вставал голкипер Илья Помазун.

Уйти на перерыв без пропущенных голов «шмелям» все же не удалось. Иван Обляков мастерски пробил в дальний нижний угол, а затем отпраздновал взятие ворот пародией на Алана Дзагоева.

В новейшей истории «Урал» никогда не побеждал ЦСКА на выезде. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Во втором тайме игра гостей заметно преобразилась, от части благодаря вышедшему Рамазану Гаджимурадову. Однако вместо отыгрыша последовал второй гол. Помазун в простой ситуации отдал мяч сопернику, а выскочивший на рандеву Хорхе Карраскаль без проблем обыграл вратаря. Но был им же сбит. Судья указал на точку, а голкипер «Урала» отделался желтой карточкой. Исполнять пенальти отправился все колумбиец – Карраскаль мощно уложил мяч в правый от себя угол.

Примечательно, что этот матч стал первым поражением Игоря Шалимов в противостоянии с Владимиром Федотовым.

ЦСКА (гМосква) – «Урал» (Екатеринбург) – 2:0 (1:0). Голы у ЦСКА: Обляков, 45; Карраскаль, 64 (П).

ЦСКА: Акинфеев (в), Набабкин, Дивеев, Кучаев, Обляков, Мухин (Ермаков, 90+), Зайнутдинов, Медина, Карраскаль (Яковлев, 90), Гайич, Чалов (Заболотный, 70). «Урал»: Помазун (в), Герасимов, Гогличидзе, Кузьмичёв, Шатов (Каштанов, 72), Бикфалви, Подберёзкин (Юшин, 80), Егорычев, Сунгатулин (Коновалов,72), Мишкич, Железнов (Гаджимурадов, 46).

Главный судья: Виталий Мешков Предупреждения: Карраскаль, 60; Помазун, 63; Гаджимурадов, 66, Зайнутдинов, 66; Юшин, 81.