«Продам танк. Недорого»: как корреспонденты «Комсомолки» Т-60 покупали

Купить такую «машину» можно за 1,7 миллионов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всякие объявления о продаже техники мы видали, но чтобы такое? В Екатеринбурге мужчина решил продать… танк. Не маленькую модель, а полноценную бронемашину Т-60, на каких еще в Великую Отечественную наши немцев били.

Она на ходу. Разве что не стреляет – демилитаризирована. Цена, конечно, кусается – 1,7 миллиона рублей. Ну, даже если не купим, то хоть посмотрим товар лицом, подумали корреспонденты «Комсомолки» и поехали на встречу с продавцом.

«СОСЕДИ СТРЕЛЯЛИСЬ, ПОКА СТРОИЛ ТАНК»

Стоит танк в одной из деревень под Екатеринбургом. Как заехали, даже спрашивать ни у кого не пришлось, как проехать к нужному дому. Танк припаркован у гаража прямо со стороны улицы. И всякий проезжающий мимо водитель нет-нет, да сбавит скорость, чтобы рассмотреть его получше.

«Это что там? Танк что ли?» - мелькает на лице едва ли не у каждого случайного автомобилиста.

Эта техника - завсегдатай исторических реконструкций на тему Великой Отечественной войны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Когда мы подъехали, с бронетехникой уже возились два молодых человека в рабочей одежде – один был снаружи, другой внутри. Неужели нас опередили, и танк уже продан?

- Да нет, это ребята его готовят к реконструкции военных действий. В Казань на выходные повезут, потом обратно, - с ходу успокаивает нас хозяин танка Александр Порубенко. - Сейчас только над системой охлаждения поработают, а то жарко танку. Радиатор надо побольше.

Александру 63 года. Во времена СССР он работал водителем, в 90-е был инспектором ДПС, а в «нулевые» купил грузовик и стал работать на себя. Ну а на пенсии нашел себе, пожалуй, самое необычное хобби – строить танки. Тот, что выставлен на продажу, у него не первый.

- В детстве насмотревшись польского сериала «Четыре танкиста и собака» я заболел бронетехникой, - вспоминает Александр. - Даже сделал в восемь лет себе первый танк – поставил коробку из-под геодезического оборудования на лыжи, сверху коробку поменьше приделал. К ней бумажную трубу, как ствол. И гонял на нем. Весело было.

Танк Т-60 Александр Порубенко собрал за одно лето. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Однако служить в армию танкистом Александр не пошел. Друг-танкист отговорил, когда сказал, что за все два года на бронетехнике почти и не ездил.

- Я пошел в авиацию. Служил в Эстонии механиком-водителем УПГ-300. Это установка для проверки гидравлики на самолете, - рассказывает Александр. - Там уже за день можно было сразу на трех машинах поработать, за себя и за того парня. Второй год уже больше командира возил.

Свой первый полноразмерный танк Александр построил в 50 лет после рождения внука – решил вспомнить увлечение юности. Но тот был из фанеры.

- Решил я его продавать, объявление дал, люди приезжают, стучат: «Так он фанерный!», - говорит Александр. – Я им: «Надо железный? Так в чем дело? Сделаю железный».

Правду говорят - танки грязи не боятся. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Так Александр Порубенко начал работать над полной копией немецкого Panzerkampfwagen-IV, весящего больше восьми тонн. Его еще в народе «четверкой» называют. Работал над ним с утра до вечера на своем загородном участке. Слушая непрекращающийся шум болгарки и стук молотка, соседи наблюдали, как на их улице постепенно вырастает танк.

- Соседи там стрелялись от меня, конечно, - смеется Александр. - Но как-то вытерпели. Отнеслись с пониманием – мужик сходит с ума, играет в танчики.

Вскоре о том танке узнали в военно-историческом клубе Горный щит. Танк стал завсегдатаем военных реконструкций. Играл роль немецкой бронетехники, которую подбивают наши солдаты.

- Первую реконструкцию на 9 Мая на Шарташе организовывали, - вспоминает Александр. – Я в танке сидел. Когда нас «подбили», было слышно, как на улице зрители кричат «Ура!». Людям хоть какая-то радость. Потом этот танк я благополучно продал. Он уехал в Ханты-Мансийск. Там тоже реконструкции любят.

Продавать танк жалко, признает его создатель, но пенсии уже не хватает. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ОТМЕЧАЯ 23 ФЕВРАЛЯ, РЕЧКУ НА ТАНКЕ ФОРСИРОВАЛИ»

Вскоре после этого Александр взялся за новый танк. Но строить громадину весом в восемь тонн он уже не стал. Решил построить машину полегче – небольшой и шустрый Т-60, который выпускался в первые годы Великой Отечественной войны и который немцы прозвали «Неистребимая саранча». Причем нижняя половина танка – действительно когда-то была танком Т-60. А вот верхнюю Александр достроил сам, сверяясь со старинными чертежами.

- После войны танки Т-60 стали переделывать в тягачи для колхозов. Всю верхушку с башней убирали, оставляли только ходовую часть, - объясняет Александр. - Потом колхозы их списали на металлолом. И вот мой сосед как-то по цене металлолома корыто то и купил. Но это все было разобрано и валялось у него на участке. Я выменял все это на квадроцикл и начал делать танк. Управился за одно лето.

Танк Т-60 вид сверху. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Танк выглядит угрожающе. Но он уже «не кусается». Чтобы доказать это, Александр засовывает указательный палец в ствол на башне. Тот упирается в некую преграду.

- По всем правилам тут стоит штифт – перегородка у основания ствола и на выходе из него, чтобы выстрелить из него твердым предметом было нельзя, - показывает создатель бронетехники. – Да и с другой стороны – в башне – конец ствола просто торчит и все. Там нет устройства для стрельбы. Во время исторических реконструкций в ствол изнутри пиротехнический заряд закладывают для эффекта.

Хорошо, но какое топливо потребляет эта машина, интересуемся мы. Оказывается, сойдет обычный бензин. Т-60 и в годы Великой Отечественной им заправлялись. Тогда, правда, в бак заливали 66-й, ныне никому не известный, или 74-й. Сейчас сойдет и 92-й. Заправлять, правда, танк надо изнутри. То есть на обычную заправочную станцию на таком не подъедешь. Да и вообще ездить по дорогам на нем нельзя.

- Гусеницы-то железные. На них запрещено ездить по твердому покрытию. На реконструкции его возим с помощью спецтехники. Там он на поле мягкое съезжает и двигается. Вообще это же не транспортное средство, - объясняет Александр.

Весит танк около 3 тонн. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Башня у танка вращается за счет мускульной силы. То есть буквально, сам изнутри берешься за нее и вращаешь. Но зато такую машину можно не мыть. Не зря ведь говорят, что танки грязи не боятся.

- Как-то мы с друзьями отмечали 23 февраля. Решили в конце огорода у меня на танке «четверке» речку форсировать, - смеется Александр. - А речка у меня там небольшая. Короче, заехали, и танк мордой уперся в тот берег и все, не едет. А я смотрю у меня ноги уже в воде, а на дворе февраль. Думаю, купаться не хочу. В общем, заднюю дали, выехали, поставили танк на место, и пошли дальше отмечать.

Движок у танка от Волги. Фото: Алексей БУЛАТОВ

А еще этот танк можно назвать счастливым. Однажды он буквально спас человека. Случилось это во время одной из исторических реконструкций. Один мужик пришел на поле брани пьяным и уснул посреди сражения прямо на пути у Т-60. Так машина вдруг ни с того ни с сего заглохла в пяти метрах от него.

- Изнутри танка вообще плохо видно, что вокруг происходит, - говорит Александр. - Потом я видео, когда посмотрел, снятое кем-то, у меня волосы на пятках дыбом встали. Кто-то «сверху» двигатель в танке выключил. Если бы машина не заглохла, танк бы переехал этого напившегося «немца». Мы его не видели.

ЖАЛКО ПРОДАВАТЬ

Александр с легкостью забирается на танк и руками поворачивает башню. У Т-60 есть один секрет – пока ствол смотрит прямо, технический люк на корпусе не откроется и внутрь через него не попадешь. Поэтому башню надо повернуть хотя бы в сторону.

- Привет всем танкистам, - говорит Александр, забравшись внутрь. - Ох, давно я шашку в руки не брал.

Этот Т-60 демилитаризирован. То есть его ствол запаян. Как оружие его использовать уже нельзя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В танке темно. Крупицы света проникают лишь сквозь редкие смотровые отверстия. Чтобы управлять такой машиной, нужны права той же категории, что и для управления трактором. На вопрос, почему же Александр решил продать такую технику, он отвечает с грустью.

- Наверное, старый уже стал, сам наигрался. Да и на пенсию жить проблематично. Есть то хочется. Чтобы кушать, надо что-то посадить в огороде. А лопатой я работать уже не могу. Вот и хочу купить на вырученные деньги трактор, чтобы облегчить себе жизнь.

- Не жалко продавать то? – интересуемся мы.

- Жалко. Каждый шовчик тут знаю, как варил, как делал. Жалко! Но есть хочется больше. Если надумаете брать, милости просим, - смеется Александр.

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