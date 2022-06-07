Конь живет на передержке Фото: предоставлено пресс-службой Верхней Салды

Коня, напавшего на мужчину в Верхней Салде и нанесшего ему травмы, отправили на перевоспитание. Сейчас животное находится на передержке. За ним следят волонтеры. Ситуация находится на контроле администрации Верхнесалдинского городского округа.

- Он будет находиться под наблюдением 10 дней, в соответствии с правилами карантирования животных, нанесших укусы людям, а также подозрительных по заболеванию бешенством, - рассказали в пресс-службе мэрии Верхней Салды.

Если жеребец окажется болен бешенством, его усыпят. В администрации отмечают, что конь молод и возможно ведет себя так из-за того, что хозяин не занимался его воспитанием, а ему в силу возраста хочется играть.

Хозяину коня было предъявлено требование об обеспечении надлежащего содержания животного, сопровождения его к месту выгула и обратно, без создания неудобств горожанам и загрязнения территории округа.

- В правилах благоустройства городского округа четко прописано, что выпас животных осуществляется владельцами на хорошо огороженной территории, на земельных участках, находящихся в пользовании владельца, под наблюдением, - сообщают в администрации города.

В мэрии Верхней Салды отметили, что в настоящий момент согласно законодательству органы местного самоуправления не могут привлечь к административной ответственности граждан за нарушение правил содержания животных, в том числе и сельскохозяйственных.

При этом на прошлой неделе в администрацию Верхней Салды поступило еще одно заявление о самовыгуле домашних животных, уже от жителей улицы Пушкина, где самостоятельно разгуливают не только кони, но и овцы. Крупный рогатый скот выходит на проезжую часть, пугая пешеходов и автовладельцев.

- Как видим, назрела необходимость устранения пробела в правовом регулировании вопроса содержания животных, - отметили в мэрии. - Соответствующие обращения за подписью главы Верхнесалдинского городского округа Игоря Сальникова направлены в Законодательное собрание региона и Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области.

Напомним, что жеребец напал на уральца 30 мая. Мужчина, пострадавший от агрессивного коня, попал в больницу с переломом ребер. Однако, на следующий день он самостоятельно покинул Центральную городскую больницу, отказавшись от госпитализации.