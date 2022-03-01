Люди спасают деньги: в Екатеринбурге резко вырос спрос на квартиры

Жители Екатеринбурга вкладывают средства в недвижимость Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце зимы из-за важных внешнеполитических событий подскочила стоимость доллара и евро, после чего граждане России традиционно задумались, как спасти свои средства.

Многие уральцы, имеющие счета в банках, не стали исключением: кто-то переводит рубли в иностранную валюту, кто-то держит деньги под подушкой, а кто-то – вкладывает в недвижимость.

О том, как будет развиваться рынок недвижимости в Екатеринбурге в ближайшие месяцы, «КП-Екатеринбург» рассказали эксперты.

ЦЕНЫ НЕ УПАДУТ

В больших городах деньги граждане могут сохранить зачастую только за счет вложений в недвижимость. Такое мнение высказал в беседе с «КП-Екатеринбург» Президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников.

- В условиях стремительного роста курса валюты и стоимости квадратного метра в целом, жилье в городах-миллионниках зачастую неизбежно становится безальтернативным инструментом сохранения семейных накоплений. В силу этого ожидается краткосрочный, двух/трехмесячный, всплеск спроса на недвижимость, - рассказывает Вячеслав Трапезников.

По словам эксперта, в первую очередь скупать будут квартиры на первичном рынке, что спровоцирует рост стоимости.

- Девелоперы в условиях рыночной экономики стремятся повысить рентабельность собственной деятельности, и, конечно, цены не драматично, но, тем не менее, продолжат движение вверх, - говорит Вячеслав Трапезников.

Что касается динамики цен на недвижимость, то никогда в новейшей истории во время кризиса они не снижались.

- Точечная и очень короткая волатильность в единичных объектах, конечно, может иметь место, но в целом квартира в мегаполисе – в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и так далее - остается чрезвычайно привлекательным активом, - заключает Президент Гильдии строителей Урала.

В период пандемии в Екатеринбурге стали строить больше жилья, но будет дальше, пока непонятно Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОСТОРОЖНЫЙ ОПТИМИЗМ

Рынок недвижимости в Екатеринбурге этой весной будет развиваться разнонаправлено. Так, спрос на вторичное жилье временно снизится, а на новостройки – сохранится на прежнем уровне. Такое мнение высказала Вице-президент строительной корпорации «Маяк» Марина Сухановская.

- Ипотечные ставки на вторичное жилье сейчас имеют заградительный характер. Они находятся на достаточно высоком уровне. И тот, кому не дали ипотеку, не будет заявляться повторно на более высокую ставку. Поэтому, по вторичному рынку будет определенная стагнация, - рассказывает Марина Сухановская в беседе с корреспондентом «КП-Екатеринбург». - Что касается первичного жилья, пока все программы государственной поддержки по ипотечному кредитованию сохранились. Следовательно, есть вероятность, что рынок какое-то время будет держаться.

Также, по словам вице-президента корпорации «Маяк», часть граждан сегодня снимают накопления в банках и вкладывают их в новую недвижимость.

- Для снижения цен в новостройках я пока причин не вижу, потому что мы все работаем со скроу-счетами, сидим на проектном финансировании. Поэтому продавать ниже стоимости, которая в эту финансовую модель заложена, кто-то вряд ли будет, - утверждает вице-президент корпорации «Маяк» в разговоре с «КП-Екатеринбург». - Если же такой момент настанет, то цены на квартиры в новостройках начнут снижаться, но за счет своей маржи. Ниже себестоимости продавать, понятно, никто не будет. Поэтому, поводов для сильного снижения цен на первичном рынке нет.

Что касается новых проектов, то, по словам Марины Сухановской, те проекты, которые сейчас в работе, будут сдаваться в срок. Однако заходить в новые проекты застройщики не будут спешить.

- Это нормально, потому что на фоне волатильности рынка, наверное, особо спешить не стоит. Но, это опять же, зависит от сегмента. Если это эконом и комфорт, то там основные покупатели - люди с ипотечным кредитованием. Соответственно, если будет государственная поддержка, то будут покупать. Что касается сегментов бизнес и люкс, особенно, если речь идет о небольших квартирах, то это, нередко инвестиционная история. По нашим проектам в этой истории более 50% - это деньги не заемные, часто это деньги для сохранения. Поэтому эти истории в сегменте бизнес и люкс будут точечно продолжаться.

В целом, по словам Марины Сухановской, крупные застройщики Екатеринбурга смотрят на ситуацию с осторожным оптимизмом.

Ипотека подорожала, поэтому новостройки часто становятся средством инвестирования Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРОЩАЙ, ИПОТЕКА

О том, что сейчас граждане снимают средства с банковских счетов и вкладывают их в недвижимость, говорит и аналитик агентства недвижимости «Новосел» Сергей Меньшенин. Такая ситуация по его словам, может продлиться пару месяцев.

- Когда началась спецоперация, объем предложения на вторичном рынке начал немного снижаться. До этого был рост. Спрос в последние дни увеличился и на первичную, и на вторичную недвижимость. Количество обращений выросло почти в два раза. Это временное явление, так как часть населения, у кого есть средства, пытаются их сохранить, - рассказывает Сергей Меньшенин «КП-Екатеринбург».

Ипотеку по 20%, по словам эксперта, сейчас действительно брать большого смысла нет по причине ее недоступности.

- Спрос может продержаться на повышенном уровне месяц-два. Потом рынок войдет в рецессию, так как то, что сейчас происходит – беспрецедентно. Мы живем в состоянии неопределенности. Все зависит от того, к чему сегодняшняя ситуация приведет, - говорит аналитик АН «Новосел».

Что касается цена на квадратные метры, то они, по словам Сергея Меньшенина, в эквиваленте валюты снизятся. А вот спрогнозировать, сколько будет стоить недвижимость в рублях в ближайшее время, сказать сложно.