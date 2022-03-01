На новый фильм Мэтта Ривза билеты продавали за две недели. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кинотеатра Екатеринбурга отменяют показы нового фильма DC о Бэтмене режиссера Мэтта Ривза, который должен был выйти на экранах с 2 марта. Всему виной бойкот Worner Bros. Вместе с этим под угрозой оказались все картины «Дисней». В ближайшее время в прокате должны были появится фильмы «Морбиус» и «Я краснею».

По словам генерального директора сети кинотеатров «Премьер зал» Владимира Петелина, компания прогнозирует потерять до 70% ожидаемой выручки.

- Сегодня утром пришло письмо от представителей студий в Москве. Слухов об отмене показов не было, но предпосылок было достаточно. Сейчас мы перекрываем расписание, из которого убрали «Бэтмена». Его заменят фильмы, которые вышли на прошлой неделе. Также в марте не будут показаны картины «Морбиус», «Я краснею», «Белфаст» и, вероятно, фильм «Плохие парни». А также, учитывая тенденцию, не стоит ожидать показов фильмов от голливудских студий, - пояснил «КП»-Екатеринбург Владимир Петелин.

В кинотеатре «Пассаж Синема» также подтвердили отмену новой картины с Робертом Паттинсоном.

- «Бэтмена» и «Морбиуса» точно не будет, а также фильмов «Дисней». По остальным пока не было указаний, - заявили в кинотеатре.

На сайте Дома кино пропала возможность покупать билеты на «Бэтмена». Но там отказались комментировать ситуацию.

- Если сеанс будет отменен по вине кинотеатра, то деньги возвращаются. С этим проблем никогда не было, - рассказала «КП» главный специалист по связям с общественностью свердловского областного фильмофонда Татьяна Голенцова.

В кинотеатре сети КАРО в ТЦ «Радуга парк» отказались комментировать отмену сеансов. В кинотеатре ТРЦ «Мегаполис» не ответили на звонок корреспондента.