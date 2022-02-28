В марте стоит ждать новолуние в Рыбах и соединение Марса, Венеры и Плутона Фото: Михаил ФРОЛОВ

Что нас ждет в марте 2022 года и как повлияет новолуние в Рыбах и соединение Марса, Венеры и Плутона на них?

Рассказываем, к чему готовиться в первом весеннем месяце. Публикуем прогноз на март 2022 года для всех знаков зодиака от астролога из Екатеринбурга Александры Секачевой.

Первый весенний месяц ознаменован началом астрологического года, когда Солнце входит в знак зодиака Овен. Это произойдет 20 марта 2022 года, период весеннего равноденствия. После этой даты начнется настоящая весна.

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ МАРТА 2022 ГОДА ДЛЯ ВСЕХ ЗНАКОВ ЗОДИАКА

Некоторые процессы будут развиваться стремительно, поэтому важно включать холодный ум и логику, чтобы не идти на поводу у обстоятельств и принимать верные решения.

- Март 2022 года – время, когда мы можем проанализировать какие-то важные события, найти ответы на важные вопросы, – рассказала «КП-Екатеринбург» астролог Александра Секачева.

В этом месяце появится прекрасная возможность понять какие-то важные вещи для себя. Интуиция будет включаться быстрее, поэтому не стоит игнорировать ее сигналы.

Более того, это благоприятный период для получения новых знаний.

Новолуние в Рыбах 2 марта 2022 в 20:34 по Москве

Новолуние в Рыбах будет 2 марта 2022 года в 20:34 по Москве Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Это мощное Новолуние принесет в жизнь каждого знака зодиака что-то новое. Поэтому март 2022 года – прекрасное время, чтобы изменить жизнь в лучшую сторону.

Соединение Марса, Венеры и Плутона говорит о том, что этот месяц будет довольно сильно заряжен энергией, которую каждому человеку нужно направить в нужное русло, чтобы использовать с пользой.

Также март - подходящее время для проявления инициативы в делах или даже для начала нового дела.

ГОРОСКОП НА МАРТ 2022 ГОДА ДЛЯ КАЖДОГО ЗНАКА ЗОДИАКА

ОВЕН

Для Овнов в марте 2022 года ожидает продвижение по службе. Наступает время для проявления творческих и организаторских способностей.

Удачны любые союзы, заключенные в этот период, полезно любое расширение в разных сферах жизни.

В этот период откроются способности к искусству. Представители знака Овен могут потерять интерес к тому, чем занимались до сих пор, и полностью посвятить себя новому увлечению.

ТЕЛЕЦ

Деятельность, связанная с доходами и финансами, занятие для вас в марте 2022 года рискованное. Возможно, и приобретение, и потеря средств.

Тельцам астролог советует поберечь свои финансы в марте 2022 года. Лучше перенесите принятие важных финансовых решений на следующий месяц Фото: Алексей БУЛАТОВ

Структура ваших затрат может измениться в новых, непредвиденных ситуациях. Ввиду вероятности перемен в этот период не стоит рисковать деньгами, перенесите принятие важных финансовых решений на следующий месяц.

БЛИЗНЕЦЫ

Контролируйте свои эмоции, не допускайте вспышек гнева, включайте разум для принятия ключевых решений в работе.

Свои интересы отстаивайте, используя четкую логику, просчитывайте действия на несколько шагов вперед.

В марте 2022 года Близнецы могут обзавестись новыми полезными контактами.

РАК

В марте 2022 года Раков ждет тяга к новым знаниям. Возможны командировки.

Март 2022 года для Раков – хороший период, чтоб начать вести блог, посещать курсы ораторского искусства.

ЛЕВ

Для Львов март 2022 года будет периодом, когда можно задуматься о создании семьи, приобретении своего уголка, создании уюта, о введении хозяйства, ремонте и обустройстве.

Найдите время для полноценного отдыха.

ДЕВА

Март 2022 года для Дев – время, когда надо заявить о себе! Не стесняться показывать все свои таланты и способности, становиться ярче. Месяц даст возможность побыть в роли звезды.

Этот месяц будет благоприятным для открытия своего проекта или дела. Вас могут больше замечать, вы начнете притягивать внимание.

Девы, в марте 2022 года не стесняйтесь заявлять о себе! Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВЕСЫ

Обстоятельства нагружают обязанностями, чувством долга и ответственностью, могут загнать в подчиненное и зависимое положение.

Представители знака Весы в марте 2022 года будут психологически более сдержанными, внимательными.

Хороший период чтобы заняться здоровьем.

СКОРПИОН

В марте 2022 года ориентируйтесь на мнение близких людей, просите совета в непростых ситуациях. Не принимайте важные решения самостоятельно.

В этот период Скорпионам следует быть более миролюбивыми, уступчивыми, ориентированным на мнение окружающих людей.

Одиночество будет переживаться тяжелее. Хорошо в этом месяце посвятить время поиску своего стиля, заниматься внешностью.

СТРЕЛЕЦ

Появится желание ставить большие цели, работать над своим имиджем и расширять кругозор.

Будьте готовы менять свои взгляды. В вас проснется дух искателя и желание новых впечатлений.

Для Стрельцов март 2022 года - удачное время для повышения квалификации.

У Стрельцов появится желание ставить большие цели, работать над своим имиджем и расширять кругозор Фото: Андрей АБРАМОВ

КОЗЕРОГ

Пришло время как следует поработать. Вопросы карьеры, репутации, личностных достижений становятся главными.

Психологически вы становитесь более ответственными, терпеливыми. Учитесь ставить цели, и смело идите к их достижению.

ВОДОЛЕЙ

В марте 2022 года избыточная импульсивность Водолеев в сочетании с игнорированием чувств и интересов окружающих подводит и в деловых и личных контактах, и в общественной деятельности.

В этом месяце лучше воздержаться от крупных покупок. Возможны неоднозначные инциденты при переговорах, подписании контрактов, обсуждениях, выступлениях.

РЫБЫ

Март 2022 года для Рыб - подходящее время для борьбы со своими комплексами и страхами.

Это период напряженной умственной деятельности, необходимости приложения значительных интеллектуальных усилий. Особой сосредоточенности требует работа.

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