Звезды предсказали всем знакам зодиака гороскоп с 28 февраля по 6 марта 2022 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кому-то звезды на будущей неделе пророчат успех в личной жизни, кому-то в карьере, а кому-то советуют присмотреться к себе и своему окружению. «КП-Екатеринбург» публикует астрологический прогноз на неделю с 28 февраля по 6 марта 2022 года.

ОВЕН

Овны, на неделе с 28 февраля по 6 марта вам не стоит бояться конкуренции. Вас никто не догонит, а попытки подставить по сомнение вашу квалификацию рассыпятся в пыль. Завистники будут обсуждать вас, глядя на ваши успехи. Не поддавайтесь на их провокации.

ТЕЛЕЦ

Тельцы с 28 февраля по 6 марта 2022 года могут чувствовать сонливость и чувство усталости. Самое главное в этот момент – не опускать руки и не впадать в состояние апатии. Чтобы уйти от него, звезды советуют вам заняться любимым делом, которое сможет поднять настроение – почитать книгу, нарисовать картину по номерам или заняться спортом. Все в ваших руках!