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Общество25 февраля 2022 14:11

Одним – замужество, другим – бизнес: гороскоп с 28 февраля по 6 марта 2022 года

Астрологический прогноз на неделю с 28 февраля по 6 марта 2022 года
Ольга ЮШКОВА
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Звезды предсказали всем знакам зодиака гороскоп с 28 февраля по 6 марта 2022 года

Звезды предсказали всем знакам зодиака гороскоп с 28 февраля по 6 марта 2022 года

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кому-то звезды на будущей неделе пророчат успех в личной жизни, кому-то в карьере, а кому-то советуют присмотреться к себе и своему окружению. «КП-Екатеринбург» публикует астрологический прогноз на неделю с 28 февраля по 6 марта 2022 года.

ОВЕН

Овны, на неделе с 28 февраля по 6 марта вам не стоит бояться конкуренции. Вас никто не догонит, а попытки подставить по сомнение вашу квалификацию рассыпятся в пыль. Завистники будут обсуждать вас, глядя на ваши успехи. Не поддавайтесь на их провокации.

ТЕЛЕЦ

Тельцы с 28 февраля по 6 марта 2022 года могут чувствовать сонливость и чувство усталости. Самое главное в этот момент – не опускать руки и не впадать в состояние апатии. Чтобы уйти от него, звезды советуют вам заняться любимым делом, которое сможет поднять настроение – почитать книгу, нарисовать картину по номерам или заняться спортом. Все в ваших руках!

Чтобы Тельцам не чувствовать себя уставшими, звезды советуют заняться любимым делом, например, почитать книгу

Чтобы Тельцам не чувствовать себя уставшими, звезды советуют заняться любимым делом, например, почитать книгу

Фото: Алексей БУЛ