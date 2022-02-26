Рестораторы Екатеринбурга заявили о росте цен на импортную еду и алкоголь из-за ситуации на Украине

Изменения коснутся морепродуктов, мяса и японской продукции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рестораторы Екатеринбурга заявили, что им пришли уведомления от поставщиков о повышении цен на импортные продукты на 15-20% из-за спецоперации России в Украине. Также наблюдаются приостановки продажи зарубежного алкоголя. Владельцы заведений хотят избежать повышения цен на блюда, но это может стать вынужденной мерой. Редакция «КП-Екатеринбург» поговорила с известными городскими рестораторами об увеличении стоимости продуктов и способах выживания бизнеса.

- Там сейчас сильная паника среди поставщиков. Не то что цены повышают, но и объемы еще ограничивают. Переживают, что они не смогут новый закуп сделать по продуктам. У нас пока такого сильного роста цены закупа не было, потому что мы ведем переговоры. Но уведомления уже идут, и я думаю, что скоро у нас повысятся закупочные цены, - рассказал владелец магазина «ЖизньМарт», службы доставки «Сушков» и «Дель Песто» Иван Зайченко.

В том числе о повышении цен на продукцию заявили российские поставщики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Он подчеркнул, что будет до последнего стараться не менять цены, но у бизнеса «есть предел финансовой модели». Также Зайченко отметил, что цены растут не только на все импортные продукты, но и на российские. «ЖизньМарт» тоже получил письма от отечественных поставщиков о повышении цен.

Кроме того, в распоряжении «КП-Екатеринбург» оказалась таблица с информацией о повышении стоимости импортной продукции, которой обмениваются рестораторы в своих чатах. По ней видно, что салат «Айсберг» подорожает на 40%, горчица «Дижонская» - на 50%, а бакалея и консервы – на 25%.

Рестораторы обмениваются информацией по поводу роста цен в своих чатах. Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

Владелец ресторанов Dong Po и FUGU Евгений Урюпин в свою очередь рассказал «КП-Екатеринбург», что пока только получает уведомления о повышении. Фактически его заведения закупают продукты по старым ценам.

- В основном повысить хотят цены на импортные морепродукты и мясо на 15-20%. Конечно, прорабатываем эти сценарии. Будем думать, как найти золотую средину между повышением цен и повышением цен в ресторане. Возможно, будем искать альтернативы импортным продуктам, возможно, будем рассматривать смену меню, возможно, будем менять количество этих продуктов в блюдах, - поделился планами ресторатор.

Рестораны и магазины, которые торгуют импортным алкоголем, уже столкнулись с приостановками поставок продукции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поднятие цен на импортные продукты на 20% подтвердила владелица ресторанов «Мистер Чанг», «Легенды юга» и «Пряности» Евгения Левандовская. По ее словам, стоимость уже повысили.

- Не на картошку повысили цену, не на гречку, а на всю качественную импортную продукцию: морепродукты, мясо, японские продукты. Bacardi вообще сказали, что могут приостановить поставки алкогольного сырья, - завила ресторатор в разговоре с «КП-Екатеринбург».

Левандовская добавила, что рестораны и магазины, которые торгуют импортным алкоголем, уже столкнулись не только с повышением цен, но и с приостановками поставок продукции.

- Не хочется предпринимать что-то экстренное, все-таки мы пережили два кризиса и пандемию. Будем решать проблемы по мере их поступления, - заключила ресторатор.