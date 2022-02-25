Привет из прошлого: десять исчезнувших площадей Екатеринбурга

Сенная площадь - прекрасное место для отдыха и праздников. Сейчас здесь - Парк Павлика Морозова. Фото: Государственный архив Свердловской области

Сто лет назад Екатеринбург выглядел совсем не так, как сегодня. И дело даже не в сотнях частных домов, которыми была застроена столица Урала. Помимо них в город был застроен большими площадями, на которых проводили праздники, торговали и даже наказывали. Именно они, помимо храмов, были центрами притяжения горожан.

С 1930 годов столицу региона, которая тогда уже называлась Свердловском, стали плотно застраивать многоэтажными домами, и площади постепенно исчезали. «КП-Екатеринбург» собрала информацию о десяти площадях Екатеринбурга, исчезнувших в советские годы.

Здание Горного института на Щепной площади. Фото: Государственный музей Свердловской области

ЩЕПНАЯ ПЛОЩАДЬ

Располагалась в квартале современных улиц Народной воли, Хохрякова, Куйбышева и Университетского переулка. Примыкала к Ново-Тихвинскому женскому монастырю и зданию, которое с 1916 года занимал Уральский горный институт.

Свое название Щепная площадь получила из-за того, что здесь шла активная торговля товаром из щепы и дерева. Здесь можно было приобрести сундуки и деревянную тару, сани и телеги и даже обои.

Каждый год в день иконы Тихвинской Богоматери на Щепной площади проводили ярмарку. Сейчас на этом месте расположен стадион «Юность».

Ново-Тихвинский монастырь за Щепной площадью. Фото: Государственный архив Свердловской области

НОЧЛЕЖНАЯ ПЛОЩАДЬ

Располагалась у Обсерваторской горки, которую теперь называют Метеогоркой, далее шла до современной улицы Луначарского и в сторону Большакова. Рядом располагалось старообрядческое кладбище.

Свое название получила из-за того, что здесь в 1885 году построили ночлежный дом. Контингент здесь проживал беспокойный, поэтому в конце XIX столетия площадь стали постепенно застраивать – здесь появилось отделение полиции с помещением для содержания арестантов, пожарная часть, чуть позже – церковь с небольшой приходской школой.

Часть площади сохранилась по сей день. Теперь это место называют Площадью обороны.

Сегодня часть Ночлежной площади - это площадь Обороны Фото: Алексей БУЛАТОВ

СОЛЯНАЯ ПЛОЩАДЬ

Располагалась на месте бизнес-центра «Высоцкий» и кольца у Центральной гостиницы. Здесь в 19 столетии располагались соляные склады и торговали солью.

В 1884 году польская община инициировала на нынешнем кольце строительство католического собора святой Анны. Позже, в ранние советские годы в этом здании на месте площади размещались склады, а позже – детский сад. До 1960-х годов на этом месте действовал первый Южный автовокзал.

КОКОВИНСКАЯ ПЛОЩАДЬ

Коковинская площадь возникла рядом с одноименной улицей. В 1932 году здесь открылся новый рынок, получивший название Центральный. Он стал главным рынком города взамен Хлебного, который снесли ради создания Дендропарка на 8 Марта.

Центральный рынок реконструировали в 1954 году, когда здесь появился большой каменный павильон с мясной и молочной продукцией. Закрыли рынок в 2007 году, сейчас здесь возводят элитные многоэтажные дома.

План Мельковской площади (Лузинской) с церковью Александра Невского. Фото: Государственный архив Свердловской области

ЛУЗИНСКАЯ ПЛОЩАДЬ

Располагалась в районе современного Динамо. Просуществовала довольно недолго. Названа в честь купца Лузина, построившего здесь Александро-Невскую церковь (Лузинскую).

В 1930 году церковь снесли, после чего здесь началась застройка. Теперь на месте Лузинской площади стоит институт Уралгипротранс.

ХЛЕБНАЯ ПЛОЩАДЬ

Занимала пространство на месте нынешнего Дендропарка по улице 8 Марта. Одно из самых бойких мест торговли в дореволюционном Екатеринбурге. Здесь располагались длинные торговые ряды.

На площади торговали хлебом, а также устраивали публичные наказания – пороли при большом количестве горожан.

Часть торговой площади стала Кафедральной после того, как Богоявленский собор получил новый статус. Фото: кадр из фильма Владимира Хотиненко "Макаров", в котором режиссер "вернул" собор на площадь

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ

Расположена на территории нынешнего «Пассажа» и Банковского переулка. Частично совпадает по территории с нынешней Площадью 1905 года. Названа так из-за того, что здесь были установлены торговые ряды.

Возникла в первые годы после основания Екатеринбурга, была центральным местом для торговли. В восточной части площади располагалась одноэтажная Горная канцелярия. В период с 1745 по 1747 годы на площади возвели деревянную Богоявленскую церковь, рядом с которой в 70-е годы 18 столетия возвели каменный двухэтажный Богоявленский собор.

В 18 столетии на южной стороне площади построили одноэтажный Старый Гостиный двор. В 19 столетии площадь вымостили брусчаткой, которая сохранилась до настоящего времени. В 1833 году собор получил статус кафедрального, а сама площадь переименована в Кафедральную.

ЦЫГАНСКАЯ ПЛОЩАДЬ

Цыганская площадь располагалась в квартале улиц Фрунзе – Степана Разина – Отто Шмидта - Чапаева. На этом месте останавливались цыганские таборы для торговли конями и конной утварь.

Площадь стали застраивать с 1918 года, когда в городе началось активное строительство. Уже в 1930 году на месте площади организовали первое в Свердловске трамвайное депо.

В 1941 году с восточной стороны от депо расположился Свердловский инструментальный завод. Депо и завод по сей день расположены здесь.

Так выглядела Сенная площадь в советские годы со стороны улицы Белинского. В эти годы она называлась Площадь 1 Мая. Фото: Государственный архив Свердловской области

КОННАЯ ПЛОЩАДЬ

Конная или Сенная площадь располагалась на месте современного парка имени Павлика Морозова, занимала место в квадрате современных улиц Луначарского, Декабристов, Белинского и Куйбышева.

Это была самая большая площадь дореволюционного Екатеринбурга, здесь торговали конями и сеном. Интересно, что после 1919 года площадь переименовали в Площадь 1 Мая и стали проводить здесь городские праздники и демонстрации.

Застраивать площадь стали с 1930-х годов.

БЕРЕЗОВСКАЯ ПЛОЩАДЬ

Эта небольшая площадь располагалась по улице Восточная в районе пересечения с улицей Короленко. Березовской ее называли, потому что здесь начиналась дорога в сторону одноименного города. Была застроена в ранние советские годы.