Женщина переехала в Европу из Нижнего Тагила в 2013 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшая жительница Нижнего Тагила выиграла суд у Пенсионного фонда РФ в споре о начислении пенсии. С 2013 года свердловчанка живет в Чехии, где имеет вид на жительство, но является гражданкой России. После достижения пенсионного возраста она обратилась с заявлением о начислении выплат. Однако получила отказ и обратилась в суд.

- Пенсионный фонд считал, что раз женщина на момент выхода на пенсию постоянно проживала на территории Чешской Республики, приобретенный на территории Российской Федерации страховой стаж Светланы Т. подлежит учету при определении ее права на пенсионное обеспечение по законодательству Чешской Республики, - пояснили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Ленинский суд Нижнего Тагила встал на сторону россиянки и постановил выплачивать ей пенсию по старости с марта 2020 года. Пенсионный фонд обжаловал решение, но и в апелляции служители Фемиды встали на сторону пенсионерки.

- Свердловский областной суд оставил без изменений решение Ленинского районного суда Нижнего Тагила. Оно вступило в законную силу, - добавили в суде.