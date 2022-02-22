Кошка Мика стала приемной мамой для новорожденных котят, которые едва не замерзли в мусорном баке

Котят забрала домой волонтер Анна Табакова, где ее кошка окружила их заботой и любовью. Фото: Анна Табакова

Новорожденные котята лежали в черном пакете в мусорном баке и беспомощно барахтались, замерзая от холода. Но эти крохи точно родились под счастливой звездой. Их спасали сразу несколько человек и одна заботливая кошка, которая стала для них любящей мамой.

Котят нашли в мусорном баке, где они чуть не замерзли насмерть. Фото: Анна Табакова

«КОТЯТА БЫЛИ ХОЛОДНЫЕ КАК ЛЕД»

- Котят в мусорном баке нашла бездомная женщина. Рылась там и наткнулась на черный пакет, в котором что-то шевелилось. В это же время мусор выбрасывал Александр – знакомый моей теперь уже близкой подруги Екатерины, - рассказывает волонтер Анна Табакова. - В пакете было девять котят, но пятеро из них уже были мертвыми. По всей видимости, котят решили утопить, а после этого просто выбросили в мусорный бак.

Александр вытащил из пакета четырех почти оледеневших беленьких комочка и позвонил своей подруге Екатерине, которая тоже помогает бездомным животным. Она приехала и отвезла котят в клинику. Это было в самом начале июня.

Малышей обнаружил прохожий и связался с волонтером Анной Табаковой. Фото: Анна Табакова

- Пока Катя везла котят до клиники, держала их на руках, пытаясь согреть, но новорожденные крохи были настолько холодными, что у нее самой замерзли руки, - вспоминает Анна.

В стационаре котят поместили в специальные боксы, чтобы согреть. Но один котенок все же не смог пережить первую ночь. У малыша из-за переохлаждения случился отек легких, и он задохнулся. Другим котятам срочно нужна была мама-кошка.

Котят хотели утопить, а после просто выкинули в черном мешке на помойку. Фото: Анна Табакова

«НЕТ НИЧЕГО СИЛЬНЕЕ МАТЕРИНСКОЙ ЛЮБВИ»

- Для котят нет ничего лучше мамы. Только заботливая и любящая мама-кошка может дать им все необходимое, чтобы они росли здоровенькими, крепли и полноценно развивались, - объясняет Анна.

Такой мамой для трех счастливчиков стала кошка Мика. Однажды эта кошка появилась в подъезде у Анны Табаковой, и волонтер забрала ее к себе.

Белоснежная кошка сразу приняла спасенных котят как родных. Фото: Анна Табакова

- Екатерина искала кормящую кошку для спасенных малышей, а у Мики на тот момент только-только родились свои котята. Поэтому я сразу откликнулась на объявление Кати и забрала котят к себе домой. Мама-кошка сразу же приняла очаровашек, - говорит Анна. - Мика – замечательная мама. Настолько чуткая, заботливая и внимательная. Она мой самый настоящий помощник.

Спасенные счастливчики оказались так похожи на родных котят Мики, что, глядя на фото, даже не поймешь, кто родной, а кто приемный. К тому же, у котят была совсем небольшая разница в возрасте, так что они отлично вписались в семью.

Мика окружила котят заботой и любовью. Фото: Анна Табакова

Малышей назвали Марси, Томас и Снежка.

- Мы поддерживали лактацию кошки, ведь из-за того, что котят резко стало вдвое больше, у нее стало не хватать молока. Каждый месяц мы следили за весом котят, чтобы они поправлялись, чтобы старшие котята не обделяли в материнском молоке младших. Котят иногда приходилось докармливать смесями. Но в остальном все сделала Мика. Она согревала и оберегала малышей. Этого им оказалось достаточно, чтобы восстановиться и окрепнуть. В такие моменты я каждый раз убеждаюсь, что нет ничего сильнее материнской любви. А Мика стала для осиротевших котят настоящей мамой!

Благодаря заботе Анны и любви мамы-кошки котята выросли здоровыми и крепкими. Фото: Анна Табакова

*О ПРОЕКТЕ «КОТОСЕМЬЯ»

Проект «Котосемья» Анна Табакова организовала в 2016 году. У проекта пока нет отдельного помещения для животных. Поэтому кошки, а иногда и собаки, обитают у Анны в квартире. Одновременно в «Котосемье» может находиться около 30 нуждающихся в своем доме малышей. Анна не только лечит и пристраивает кошек и собак, но и помогает неравнодушным горожанам, которые помогают животным, оказавшимся в беде.

Если вы тоже любите кошек и собак и хотите стать частью проекта «Котосемья», вы можете помочь перейдя по ссылке.

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