«Всем нужна мама»: кошка Кира и кот Тоторо стали приемными родителями для котенка, который чуть не замерз насмерть

Кроху нашли на садоводы в коробке. У малыша было сильное обезвоживание, инфекция и отек легких. Фото: Анна Табакова

Вы только посмотрите на эту очаровательную троицу черных котов! Кажется, что они всегда были вместе, но непростая история котенка по имени Брюня началась еще задолго до того, как он оказался рядом с пушистыми папой-котом и мамой-кошкой.

Брюню нашли в коробке садоводы недалеко от Екатеринбурга. У малыша было сильное обезвоживание, инфекция и отек легких. Волонтер Анна Табакова забрала Брюню к себе и на протяжении полутора месяцев боролась за его жизнь, а когда малыш немного окреп, на помощь Анне пришли ее любимые коты. Кошка Кира и кот Тоторо окружили котенка заботой и любовью и помогли ему окончательно восстановиться.

Фото: Анна Табакова

«ТРИ РАЗА БЫЛ НА ВОЛОСКЕ ОТ СМЕРТИ»

Малышей нашли в коробке под кустами летом 2021 года. Хоть это и был июнь, но день стоял дождливый и суровый, так что котята едва не умерли от холода.

Двоих малышей сразу отдали соседям, а вот Брюня был совсем плох. Тогда жители садов через знакомых обратились за помощью к волонтеру и основательнице проекта помощи бездомным животным под названием «Котосемья» Анне Табаковой. Оказалось, что котенку было всего около двух недель.

У малыша было сильное обезвоживание, инфекция и отек легких. Фото: Анна Табакова

Дальше у Анны начался долгий период борьбы за жизнь Брюни. Волонтер практически не выпускала кроху из рук.

- Первое время котенок был совсем холодный. Его организм не держал нормальную температуру тела. У Брюни было обезвоживание, отек легких и ринотрахеит – это сильнейшая инфекция, которая поражает пищеварительный тракт и вызывает воспаления, коросты на коже, глазах и в носу. Шанс выжить с учетом лечения у Брюни был 50/50, - с ужасом вспоминает Анна.

Волонтер буквально каждую минуту боролась за жизнь маленького черного клубочка.

Фото: Анна Табакова

- Это было ужасно. В первый месяц котенок три раза был на волоске от смерти, потому что его организм не работал вообще. У нас было искусственное вскармливание, но из-за того, что кишечник не переваривал часть пищи, начиналась еще и внутренняя интоксикация. Но мы справились. Я даже не могу в двух словах описать, как мы его лечили. Это и уколы, и всевозможные лекарственные препараты, включая антибиотики, и микроскопические инъекции, потому что вес котенка был всего 180 грамм, хотя котята его возраста должны весить уже около 300 грамм. А все, что могло поддерживать температуру его маленького сердечка – это искусственное согревание тела, - чуть не плачет Анна.

Только через полтора месяца женщина смогла немного выдохнуть. Благодаря специальной диете и режиму питания малыш потихоньку начал восстанавливаться и набирать вес.

Анна несколько месяцев выхаживала и кормила малыша. Фото: Анна Табакова

«ПУШИСТЫЕ НЯНИ»

Через 2,5 месяца Брюня окончательно поправился и превратился в бодрого и игривого котенка. Все это не только благодаря огромным усилиям, любви и заботе Анны. Когда котенок немного окреп, о нем стали заботиться кот Тоторо и кошка Кира, которые тоже жили у Анны. Они стали приемными мамой и попой для крохи.

Кира сразу же приняла Брюню. Она постоянно вылизывала малыша, спала рядом с ним, мурлыкала, когда он рядом, и трепетно оберегала.

Кошка Кира и кот Тоторо окружили заботой и любовью кроху Брюню. Фото: Анна Табакова

Кошке сейчас четыре года. Она попала к Анне из коллективных садов. Кира уже несколько раз становилась мамой, но не всегда это была счастливая история.

- Первый раз ее котята родились мертвыми, а второй раз она забралась в садовый домик и там тихонечко родила. Кира тогда была еще совсем неопытной мамой, она спряталась от всех, чтобы выходить котят и дать им возможность выжить. Но, конечно, одной ей было с этим не справиться, потому что на тот момент она сама болела, - рассказывает Анна - Чаще всего кошки, живущие на улице, склонны подхватить всевозможные инфекции. Так что Кире и ее котятам нужна была помощь. Тогда я и забрала их к себе, выкормила и выходила. Позже мы раздали всех котят, а Кирочка пока так и осталась жить у меня дома. И уже с Брюней она показала себя как классная мама.

Благодаря материнской любви малыш чувствовал себя в безопасности и быстрее смог окрепнуть. Фото: Анна Табакова

А кот Тоторо, тем временем, заменил котенку папу. Однажды он просто появился около подъезда Анны Табаковой. Так и обрел свой дом. Ему уже семь лет.

- В нашей «Котосемье» он за главного. Тоторо принимает новичков и следит за порядком, - рассказывает Анна. – Также и Брюню Трошик принял сразу же. Но поскольку Тоторо достаточно строгий папа, он разрешает немного играть, он лежит рядом и всем своим видом показывает, что рядом с ним котенок в безопасности. При этом, он намывает его, а когда Брюня начинает беситься, Трошик демонстративно кладет на него лапу, мол, успокойся, - рассказывает Анна.

Котенок выжил благодаря любви и заботе не только Анны, но и ее котов. Фото: Анна Табакова

По словам волонтера без этой любви и заботы Брюня не восстановился бы в полной мере.

- Для новорожденных или совсем маленьких котят лучше мамы-кошки нет ничего. Всем им нужна мама. Человек никогда не сможет ее заменить. Кошка отвечает за многие процессы. Она поддерживает тепло тела котенка, кормит молоком, следит за процессами пищеварения, - объясняет волонтер. - У Киры не было молока, у Брюни было свое питание, но она все равно давала ему сосать грудь. Таким образом, кошка давала ему тепло и поддержку. Это очень важно для развития здоровой психики котенка. Кроме того, то, что кошка намывает котенка, это похоже на то, что люди делают грудничкам массаж. Для котят тоже важно ощущать поддержку и чувство защиты.

Сейчас Брюня уже живет у новых хозяев. Малыша отдали в конце августа 2021 года, когда ему было около трех месяцев.

- На самом деле, его застолбили сразу, как только я его забрала. Но я всячески пыталась объяснить, что чем дольше котенок побудет рядом с кошкой, тем будет лучше.

Фото: Анна Табакова

*О ПРОЕКТЕ «КОТОСЕМЬЯ»

Проект «Котосемья» Анна Табакова организовала в 2016 году. До этого волонтер занималась своей деятельностью анонимно. У проекта пока нет отдельного помещения для животных. Поэтому кошки, а иногда и собаки, обитают у Анны в квартире. Одновременно в «Котосемье» может находиться около 30 нуждающихся в своем доме малышей. Каждый день Анна не только вылечивает и пристраивает кошек и собак своего приюта, но и помогает неравнодушным горожанам, которые не имеют опыта, но желают помочь животным, оказавшимся в беде.

Если вы тоже любите кошек и собак и хотите стать частью проекта «Котосемья», вы можете помочь перейдя по ссылке.

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