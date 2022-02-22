«На одной олимпиаде не остановимся»: в Екатеринбург вернулись серебряные медалистки Пекина Светлана Миронова и Ирина Казакевич

Борт с россиянками приземлился в «Кольцово» в ночь на 22 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Россию с триумфом возвращаются победители и призеры зимних олимпийских игры в Пекине. Екатеринбург не остался в стороне. Домой, в уральскую столицу, прилетели обладатели серебряных медалей в женской биатлонной эстафете Светлана Миронова и Ирина Казакевич. Девушки рассказали «КП-Екатеринбург» о том, что было самым сложным на соревнованиях в Китае, и поделились своими дальнейшими планами.

Аэропорт «Кольцово». Несмотря на столь поздний час, а табло уже показывает два часа ночи, в воздушной авиагавани толпятся десятки фанатов с телефонами наготове, а также ребята в одинаковых куртках с самодельными плакатами. Когда-то Светлана Миронова и Ирина Казакевич тоже учились в школе олимпийского резерва, а теперь завоевывают награды на престижных соревнованиях.

Биатлонисток встречали воспитанники школы олимпийского резерва Фото: Алексей БУЛАТОВ

По толпе проносится лишь одно слово: «Идут»… В этот момент оркестр торжественно заиграл гимн России, то, чего так не хватало нашим атлетам из-за временных санкций. И вот двери открываются, появляются главные виновницы торжества со смущенными лицами, объятия и улыбки, они наконец-то дома.

- Очень приятно возвращаться на родину, когда тебя так радостно встречают друзья и болельщики. Для нас это неожиданно, мы были не готовы с такому теплому приему, - начинает свою речь Ирина Казакевич.

Девушек тут же завалили цветами Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам биатлонистки, на олимпиаде было сложно находиться на большой высоте, 1800 метров над уровнем моря многие спортсмены переносили тяжело. Однако в целом у них было достаточно времени, чтобы адаптироваться к условиям. Особых проблем по ходу состязаний не возникло.

- А вот для меня самое сложное – это смена часовых поясов, но я стоически с этим справлялась. По возвращении в Россию точно будем отсыпаться. Кстати, касательно олимпиады: это просто невероятные ощущения и эмоции, которые можно испытать, - включилась в разговор Светлана Миронова.

Призеры игр наконец-то получили возможность увидеть наш триколор Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обеим девушкам непросто дался перелет из Китая в Россию. Им пришлось пробыть сутки в пути, поэтому их единственным желанием было поскорее добраться до дома и взять небольшую паузу.

- Времени на отдых у нас будет не так много, уже 28 февраля мы вылетаем на очередные соревнования в финский Контиолахти. Для нас сезон не заканчивается, мы продолжим выступать на Кубке Мира. Буквально пару дней дома – и дальше в путь, - продолжает Светлана Миронова.

Обе спортсменки в один голос заявили, что не читали, что о них пишут в прессе, поэтому даже обиделись, когда журналисты заявили, что россиянки не были фаворитами на олимпиаде (Наша сборная попадала на подиум в трех из четырех эстафет в сезоне – прим.ред).

Спортсменки не собираются останавливаться на одной олимпиаде Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы не остановимся на достигнутом и постараемся выступить на следующих олимпийских играх. Для нас это первые такие крупные старты в карьере, все сложилось более-менее успешно. Кстати, мы выступали с именитыми спортсменами, которые были фаворитами в различных гонках, однако старались не думать об этом и настраиваться по-своему, - уверенно заявили спортсменки.

Кстати, по их словам, пандемия во время олимпиады никак не повлияла на настрой и подготовку, потому что никто не лишал их мобильности, и никаких проблем с перемещениями и ограничениями не возникало.