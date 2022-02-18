Министр спорта России Олег Матыцин посетил Верхнюю Пышму

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

Министр спорта России Олег Матыцин в рамках рабочего визита в Свердловскую область встретился с генеральным директором УГМК Андреем Козицыным и посетил промышленные и социальные объекты компании.

Первым стал Дворец спорта УГМК. Министр посмотрел тренировку баскетбольной команды, при этом отметил доступность спортивной площадки для детей и спортсменов-любителей.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

- Спортивные сооружения УГМК используются не только для команд, играющих в профессиональных лигах. Здесь занимается много детей, что отвечает национальной стратегии развития физической культуры и спорта, ведь все начинается с детства. Хочу выразить признательность руководству компании за содействие в подготовке к Универсиаде и создание комфортных условий для занятий спортом, развитие инфраструктуры и организацию спортивной деятельности. Такие примеры должны быть известны и позиционироваться в России, – подчеркнул Олег Матыцин.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

Гостю также показали производство АО «Уралэлектромедь» (цех электролиза меди и химико-металлургический цех), экспозицию Музея автомобильной техники и Музея авиации «Крылья Победы», где собрана уникальная коллекция отечественных и зарубежных самолетов 1930 – 1940-х годов. По словам министра, создание огромного музейного комплекса говорит о желании сохранить и передать потомкам уникальные знания о мировом опыте и эпохах становления нашей страны, ее месте в мировом сообществе.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

- Это важно для нынешних и будущих поколений, для тех, кто приезжает сюда со всей России и из-за рубежа почувствовать атмосферу, прикоснуться к истории и понять масштабы событий, - заявил Олег Матыцин.