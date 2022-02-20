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Общество20 февраля 2022 7:51

В Свердловской области выявили меньше 4 тысяч заболевших коронавирусом

Кривая заболеваемости вновь поползла вниз
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
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Из больниц за сутки выписали больше тысячи человек, лечившихся от COVID-19.

Из больниц за сутки выписали больше тысячи человек, лечившихся от COVID-19.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новости вселяющие надежду, приходят из медицинских кругов - заболеваемость коронавирусом на Среднем Урале вновь стала падать. Так, если в субботу за сутки было зарегистрировано 4676 новы случаев COVID-19, то в воскресенье, 20 февраля, зафиксировано уже 3 191 новый случай. Из них 980 - в Екатеринбурге.

- Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 316 495, - уточняют в региональном оперативном штабе по борьбе с болезнью. - Состояние 595 госпитализированных оценивается как тяжелое, 333 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 256 – на аппаратах ИВЛ. В больницах Свердловской области лечатся еще 4 900 человек с коронавирусом, чье состояние медики описывают, как средней тяжести. У остальных состояние удовлетворительное.

- Выписан 1 001 человек. Общее число выписанных достигло 209 200, - добавляют в оперативном штабе.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯКоронавирус на Урале 2022