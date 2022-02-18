Главный десантник Екатеринбурга Евгений Тетерин стал подозреваемым еще по одному делу о взятке

Евгений Тетерин был задержан 18 ноября 2021 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продолжается расследование уголовного дела, подозреваемым по которому проходит Евгений Тетерин, председатель союза десантников в Уральском федеральном округе. Ранее мы писали, что его подозревают в посредничестве при передачи крупной взятки.

Его задержали в ноябре вместе с директором предприятия «Уралщебень» Вячеславом Ивановым и Ибадом Гурбановым. По версии следствия, они пытались передать взятку в 4,5 миллионов рублей надзорному ведомству, чтобы сокрыть ущерб экологии, нанесенный предприятием, разрабатывающим недра в Шабровском карьере.

Как сообщил «КП-Екатеринбург» источник в силовых структурах, в конце января в отношении Тетерина, Иванова и Гурбанова было возбуждено новое уголовное дело и опять за взяточничество. Также по нему подозреваемым проходит еще один человек по фамилии Горохов.

- На этот раз взятка предназначалась неким неустановленным сотрудникам УФСБ России по Свердловской области, а также регионального управления Следственного комитета России, - уточняет источник «КП-Екатеринбург». - По делу проходит человек Сергей Горохов, имевший знакомых в правоохранительных органах.

По данным следствия, чтобы избежать уголовной ответственности по одному из дел, Гурбанов и Иванов обратились за помощью к Тетерину. Тот в свою очередь обратился к Горохову.

- Горохов уже через свои знакомства через свои связи выяснил, что можно прекратить уголовное преследование Гурбанова и Иванова с помощью взятки в 3 миллиона рублей, - отмечает источник.

Тетерин якобы при этом согласился стать посредником при передаче взятки. Деньги передавались во второй половине июня 2021 года. При этом была передана лишь часть суммы – примерно 1,7 миллионов рублей.

Теперь в отношении Иванова и Гурбанова возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки в особо крупном размере», а в отношении Тетерина и Горохова по статье «Посредничество во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере».

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