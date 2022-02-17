УГМК выделит 55 млн рублей на ремонт Кировградского филиала колледжа имени Ползунова

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

Правительство Свердловской области, УГМК и КЗТС создают условия для качественной подготовки высокопрофессиональных кадров для предприятий Кировградского городского округа.

Средства будут направлены в рамках подписанного в декабре 2021 года Соглашения о подготовке кадров для предприятий и организаций, расположенных на территории Кировградского городского округа. Соглашение заключено между Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, Уральской горно-металлургической компанией (УГМК), Кировградским заводом твердых сплавов (КЗТС) и Уральским государственным колледжем им. И.И. Ползунова.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

Решение о подписании Соглашения было обусловлено несколькими факторами. Предприятия, расположенные в Кировградском округе, при активном развитии производства испытывают острую потребность в квалифицированных кадрах. Одновременно наблюдается отток молодежи из территории. Чтобы решить эти проблемы, необходимо дать возможность выпускникам школ получить качественное среднее профессиональное образование в родном городе, Кировграде.

Дорожную карту по реализации Соглашения обсудили на встрече с Министром образования и молодежной политики Свердловской области Юрием Биктугановым Председатель Думы КГО Владимир Багин, Управляющий горнозаводским управленческим округом Евгений Каюмов, директор по персоналу и общим вопросам ОАО «УГМК» Дмитрий Малышев, генеральный директор АО «Кировградский завод твердых сплавов» Александр Пельц и директор Уральского государственного колледжа им. И.И. Ползунова Андрей Козлов.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

Фактически проект по модернизации материально-технической базы Кировградского филиала колледжа начался в 2019 году, когда была создана мастерская по профессии «Слесарь-ремонтник». В 2021 году за счет средств областного бюджета и финансовой поддержки от Кировградского завода твердых сплавов оборудована мастерская «Лабораторный химический анализ».

В планах на 2022 и 2023 годы создание площадок для практической подготовки студентов по компетенциям «Электромонтаж», «Промышленная автоматика», «Металлургия», «Сварочные технологии».

Наряду с новыми направлениями в филиале колледжа сохранится подготовка специалистов по профессиям и специальностям, востребованным на территории Кировградского городского округа.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

- Благодаря активной позиции УГМК проект принял свою завершенность и оформился в виде соглашения о конкретных действиях со стороны работодателей (УГМК, в лице АО «Уралэлектромедь», и Кировградского завода твердых сплавов) Консолидированная позиция работодателей позволила обеспечить значительную внебюджетную составляющую проекта, без которой он вряд ли состоялся бы в планируемых масштабах, – отметил Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

- Это очередной проект государственно-частного партнерства УГМК в сфере образования. В частности, совместно с Правительством Свердловской области мы провели глобальную модернизацию Верхнепышминского механико-технологического техникума «Юность». И мы уверены в успешной реализации проекта в Кировграде, - заявил директор по персоналу и общим вопросам УГМК Дмитрий Малышев.

Для справки:

Общая численность учащихся Кировградского филиала колледжа им. И.И. Ползунова составляет 478 человек. Из них 222 студента (46,4%) обучается по специальностям, востребованным градообразующими предприятиями:

Из выпускников 2021 года 14,2% трудоустроились на «Производство полиметаллов» – филиал АО «Уралэлектромедь», 12,3% – на АО «Кировградский завод твердых сплавов». Призвано в армию 46% выпускников, большинство из них планируют пойти на работу на данные предприятия после прохождения срочной службы.