«Екатеринбурггаз» предупреждает об аферистах

Сотрудники АО «Екатеринбурггаз» всегда имеют удостоверение и спецодежду с фирменной символикой.

АО «Екатеринбурггаз» просил жителей Екатеринбурга быть внимательными - в городе объявились очередные мошенники, навязывающие потребителям газа небезопасные услуги. Неизвестные лица обходят квартиры под видом сотрудников «городской газовой службы» и уговаривают жителей установить ненужный в квартире прибор учет газа, немедленно заменить «пожаропасный» шланг или старый кран, срочно произвести иные виды газоопасных работ. После вмешательства дилетантов в газифицированных домах случаются утечки газа, взрывы и пожары.

Если к вам пришли внезапно, это повод насторожиться! Не вступайте в разговор, а прежде проверьте информацию о пришедших лицах. Особенно доверчивы жители преклонного возраста – мошенники легко убеждают пенсионеров открыть дверь и «раскошелиться» на сигнализатор загазованности, счетчик или еще что-нибудь ненужное – «для их же блага и в целях безопасности». Также в практике аферистов - расклейка объявлений на подъездах домов о проведении «консультационных услуг по установке и монтажу внутриквартирного газового оборудования».

Уважаемые клиенты АО «Екатеринбурггаз», будьте осторожны, не становитесь жертвами аферистов! Имея договор на техническое обслуживание газового оборудования с АО «Екатеринбурггаз», вы всегда под надежной защитой. Сотрудники компании никогда не будут навязывать вам ненужные услуги.

Специалисты «Екатеринбурггаза» приходят к вам для проведения технического обслуживания оборудования только 1 раз в год, по согласованному заранее графику, работы по установке или замене газовых приборов производят только по вашему личному обращению в «Екатеринбурггаз». Сотрудники АО «Екатеринбурггаз» всегда имеют удостоверение и спецодежду с фирменной символикой. При малейших сомнениях вы можете обратиться в контакт-центр компании по телефону +7912-04-00004, в чат на сайте ekgas.ru или в аварийную службу по номеру 104.