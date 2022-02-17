На Урале уволилась из школы учительница, влепившая пощечину шестикласснику

Учительница ушла из школы спустя почти два месяца после конфликта Фото: скиншот с фото

В Березовском в школе №2 в декабре во время урока произошел конфликт между учительницей и шестиклассником. Одноклассники мальчика сняли все на видео, на котором видно, что педагог рвет тетрадь мальчика со словами «иди, подай на меня в суд», влепляет ему пощечину и отталкивая, отправляет за парту. Школьник в это время дерзил учителю. По словам одноклассников, конфликт произошел из-за того, что мальчик сидел в телефоне и не сдал тетрадь учительнице.

Из-за поведения учительницы, попавшего на видео, в городе разгорелся скандал. В ситуации, произошедшей в школе, разбирались прокуратура, Министерство образования и полиция. Сегодня стало известно, что учительница уволилась из школы, где все произошло.

- Она уволилась по собственному желанию, - подтвердили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе администрации Березовского.

В прокуратуре Свердловской области «КП-Екатеринбург» рассказали, что по итогам проверки было внесено представление в управление образования города.

Напомним, что отец одного из одноклассников мальчика, поругавшегося с учительницей, рассказывал, что тот неоднократно срывал уроки. Также он назвал его интриганом и заявил, что ребенок мог спровоцировать конфликт.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказывал, что жалобы на подростка поступали и в отделение полиции по делам несовершеннолетних.

Он также рассказал, что семья мальчика не считается благополучной - родители школьника разошлись и разъехались по разным городам. Мальчик живет с папой в Березовском, а мама уехала в Москву с его братом. Отец из-за работы недостаточно уделяет внимания ребенку и это сказывается на его поведении.

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