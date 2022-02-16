В Каменске-Уральском коммунальщики хотят уничтожить картины в подъезде, который студенты превратили в музей

Так выглядит одна из стен подъезда-музея. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Знаменитый подъезд-музей в Каменске-Уральском имеет все шансы вновь стать самым обычным подъездом. Год назад мы рассказывали о группе молодых художников, которые устали ждать, когда подъезд с облупившимися стенами будет отремонтирован, и принялись украшать его картинами Леонардо да Винчи и Яна Вермеера, а также арт-инсталляциями.

Соседи тогда помогали им с краской и материалами, а об инициативе студентов рассказали даже федеральные телеканалы. Но на днях сами художники пожаловались в соцсетях на то, что все их рисунки на стенах могут кануть в Лету. Причем беда пришла, откуда не ждали – коммунальщики решили все-таки отремонтировать подъезд.

- К нам тут пришли ЖЭУ и повесили объявление о скором ремонте подъезда. Мы прифигели: 25 лет ничего такого не было, - написали художники в своей группе подъезд «подъезд» вконтакте.

Картина Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В управляющей компании поспешили уточнить: уничтожать труды художников никто не хочет, но ремонт провести надо - сами жильцы об этом просят. И теперь судьба подъезда музея зависит от решения самих жильцов.

- В этом доме шесть подъездов. И ремонт запланирован во всем доме. Сами жители попросили об этом соответствующим решением, - объясняет «КП-Екатеринбург» Ирина Бекишева, специалист по связям с общественностью управляющей компании. - Если жители данного подъезда, где находится эта арт-галерея, хотят сохранить ее, то им надо просто проголосовать или даже лишь предоставить в управляющую компанию коллективное заявление об этом, чтобы в нем были фамилия, имя, отчество и подпись. Мы им это объяснили. Потому что без их решения управляющая компания не может за собственников решить судьбу этого подъезда. Если жители голосуют массово за то, чтобы галереи больше не было, мы не имеем права отказывать жителям.

Так выглядел подъезд примерно год назад. Сейчас в нем стало еще больше картин на стенах. Добавились и арт-объекты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В управляющей компании также уточнили, что жильцы могут попросить оставить нетронутыми стены, которые уже украсили художники, но попросить, например, отремонтировать те, которых кисточки и краски еще не коснулись.

- В доме проводится обычный косметический ремонт. Полы, стены, перила, потолки – все обновляется. Жители сами решают, какого цвета будут стены, какие они хотят перила, в какой цвет надо выкрасить тамбурные двери. Если жители захотят, им новые почтовые ящики установят, - уточнила Ирина Бекишева.

Сами художники сейчас общаются с жильцами высокохудожественного подъезда, чтобы сохранить галерею. Кстати, в конце года студенты-художники пожаловались также на то, что кто-то повадился заходить в подъезд и выносить из него арт-объекты.

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