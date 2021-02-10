Подъезд одного из жилых домов Каменска-Уральского теперь и не узнать. Там, где раньше были облупившиеся стены, теперь раскрывает свои объятия полноразмерный «Витрувианский человек» Леонардо да Винчи (изображение мужчины с разведенными в стороны руками и ногами, - Прим. Ред.). Там, где отвалилась шпаклевка, теперь оглядывается «Девушка с жемчужной сережкой» Яна Вермеера.Вдоль лестниц поднимаются нарисованные горожане, пространство под окном украшено мозаикой из осколков зеркала, а с одной из стен лестничной клетки на жильцов смотрит портрет легендарного режиссера Андрея Тарковского, автора «Сталкера» и «Соляриса».Так с помощью искусства студенты решили дать бой поизносившемуся ремонту в подъезде. Теперь их творчество обсуждает весь Каменск-Уральский.- Сидели с подругой в подъезде, играли на гитаре. А подъезд убитый. Посмотрели – пятно на стенке на кролика похоже. Спонтанно расписали его, - рассказывает Иван Бушланов, один из студентов. - Кролик получился страшный – решили концептуально его развить. А потом решили и знакомых позвать: чего бы не разрисовать вообще все? Сейчас уже концептуальные идеи воплощаем. Сам я рисовать не особо умею, а вот буковки писать – это мое.Помимо картин стены украшены каллиграфически выведенными буквами, складывающимися в стихи. До конца воплотить задуманное студентам пока не удалось – столкнулись с нехваткой красок и материалов. Говорят, соседи уже поделились всем, чем могли. Поэтому накануне они бросили клич о помощи в Сети.- Наши студенческие сумки оскудели донельзя, а замашки уже просят барельефов, - написали они на странице паблика «Подслушано Каменск-Уральский». – Наверняка у кого-то да сохранились ненужные остатки после ремонта… Примем все… В том числе и любые советские вещи для декора.Тем, кто поможет, студенты обещают устроить экскурсию по подъезду. Впрочем, когда именно они закончат работу, и как будет выглядеть подъезд в финале процесса, они пока сказать затрудняются.- Если доделаем, тут будет Рай. Но когда и за чей счет? Материалов все-таки мало, - вздыхает Иван. - Это андеграунд чистой воды. Кто-то из соседей терпит, кто-то вникает. А кто-то наскребает на краску и шпатлевку.