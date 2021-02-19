Коммунальщики назвали условия для уничтожения картин Леонардо да Винчи в «убитом» подъезде в Каменске-Уральском

«Витрувианский человек» Леонардо да Винчи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вторую неделю жители России обсуждают судьбу одного отдельно взятого подъезда в многоквартирном доме Каменска-Уральского. С некоторых пор молодые художники принялись разрисовывать его, сантиметр за сантиметром, превращая в полноценное арт-пространство.

Так на одной стене появилась «Девушка с жемчужной сережкой» Яна Вермеера, на другой «Витрувианский человек» Леонардо да Винчи, а на третьей портрет в полный рост поэта Егора Летова. Работа еще не закончена, но несколько этажей дома уже покрыты каллиграфическими надписями, картинами и сатирическими изображениями.

Картина нидерландского художника-живописца Яна Вермеера на облупившейся стене. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Таким способом молодые люди решили не только высказаться о наболевшем, но и прикрыть под искусством довольно облезлый внешний вид подъезда.

- Сидели с подругой в подъезде, играли на гитаре. А подъезд убитый. Посмотрели – пятно на стенке на кролика похоже. Спонтанно расписали его, - рассказывает Иван Бушланов, один из студентов. - Кролик получился страшный – решили концептуально его развить. А потом решили и знакомых позвать: чего бы не разрисовать вообще все? Сейчас уже концептуальные идеи воплощаем. Сам я рисовать не особо умею, а вот буковки писать – это мое.

Стена с поэтом Егором Летовым (справа) и режиссером Андреем Тарковским (портрет на стене слева). Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас над превращением подъезда в арт-объект трудится уже около 30 художников, а на федеральных телеканалах рассказывают об их инициативе, а также о том, что подъезд очень давно не ремонтировался. По данным художников – около 20 лет.

В самой управляющей компании затруднились ответить, когда именно в последний раз в доме был ремонт: слишком много объектов они обслуживают – около 1500. Однако, по их словам, никто из жильцов о ремонте и не просил.

- Чтобы в доме был осуществлен ремонт подъездов, собственники должны провести собрание и проголосовать. В этом доме такой инициативы не было, - объясняет Ирина Бекишева, специалист по связям с общественностью УК «Дирекция единого заказчика». – Жители этого дома обращались только за постройкой большой парковки. Они хотят ее расширить. Без инициативы собственников управляющая компания делает ремонт в подъездах только если отдельные элементы в нем находятся в аварийном состоянии.

Некоторые стены украшает политическая сатира. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сами художники сейчас продолжают работу над подъездом. Они создали свою группу вконтакте «Подъезд Подъезд» и теперь ищут тех, кто поможет им с кисточками, красками и элементами декора, с помощью которых можно продолжить украшать стены, так как свои материалы уже подходят к концу.

А в управляющей компании тем временем объясняют, что моде на разукрашивание подъездов в Каменске-Уральском уже около десяти лет и никто не придет с валиком, чтобы закрасить Вермеера и да Винчи… по крайней мере пока.

- Рисункам ничего не угрожает, - уточняет Ирина Бекишева. - Но если у нас будет решение собрания собственников о том, что в подъезде нужно проводить ремонт, то он будет проведен.

И вот тогда уже картины сохранить не удастся.