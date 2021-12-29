«Крадут все, что не приколочено»: в Каменске-Уральском студенты, превратившие «убитый» подъезд в музей, пожаловались на вандалов

Подъезд быстро стал известным в Каменске-Уральском арт-пространством. И скоро в него стали заглядывать не только любители селфи, но и любители унести искусство к себе домой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже почти год группа студентов превращает обычный «убитый» подъезд жилого дома в Каменске-Уральском в произведение искусства. Участки с отвалившейся шпаклевкой они украшают картинами Леонардо да Винчи и Яна Вермеера, а также декорируют стены каллиграфическими надписями и инсталляциями, сделанными из элементов советского быта. Соседям превращение обычного подъезда в музей пришлось по нраву. Они делятся со студентами материалами и красками.

Теперь это, пожалуй, самый известный подъезд в России, о котором рассказывали даже центральные телеканалы. Но, похоже, такая слава не прошла даром, потому что кто-то повадился ходить в подъезд и выносить из него приглянувшиеся арт-объекты.

Этот корабль простоял в подъезде полгода, пока его кто-то не унес. Фото: vk.com/podiezdpodiezd

- С конца сентября из подъезда крадут все, что не приколочено: дорожный знак, советский чемодан, таблички, и тадам: любезно поставленный соседями корабль на окно третьего этажа тоже пропал, - рассказывают художники. – Дошло до того, что упомянутый чемоданчик успел простоять в подъезде около 20 минут, перед незапланированным «переездом». По факту: группа молодежи ищет материалы и краску в соцсетях и по помойкам, тратят уйму личного времени, а все выливается в постоянные кражи. Великолепно.

Художники отмечают, что дверь в подъезд оборудована домофоном с камерой видеонаблюдения. Однако отследить по ней, когда приходил похититель, сложно. Да и среди соседей никто против искусства возражать не стал.

Стены обычного подъезда художники украсили арт-объектами. Фото: vk.com/podiezdpodiezd

- Мнение жильцов на счет подъезда не изменилось: ждут, когда мы уже все закончим, - рассказал «КП-Екатеринбург» Иван Бушланов, один из художников. – И мы ждем, пока тонем в учебе. Благо, наступят каникулы и работа подускорится значительно. Мы перекрасили значительную часть стен в белый, ибо подъезд таковым в итоге должен стать. Ну и будем зимой реализовывать задумки с советским кинопроектором. Уже стену в черный полностью подготовили.

Кинопроектор, чтобы не украли, студенты закрепили на стене. При этом он не рабочий, чтобы точно ни у кого не возникло желания унести его.

- Крадут все, да. От этого не деться, - вздыхают художники.

Работы по украшению подъезда до сих пор продолжаются. Фото: vk.com/podiezdpodiezd

Другая проблема, с которой они столкнулись – нехватка краски.

- Стены, как оказалось, намного в более плачевном состоянии, нежели мы предполагали изначально - расход белой декоративной краски увеличился значительно, - уточняет Иван Бушланов. - А теперь ее почти не осталось - не знаю, как будем выкручиваться, но придется...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это андеграунд чистой воды»: в Каменске-Уральском студенты раскрасили «убитый» подъезд картинами Леонардо да Винчи

Роспись стен художники еще не закончили, но сейчас у них заканчивается краска (Подробнее)